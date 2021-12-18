《嘉市》中央噴水池圓環宣講 王美惠籲四個不同意

民進黨立委王美惠（右六）昨率志工在嘉市「民主聖地」象徵的中央噴水池圓環宣講，高喊「四個不同意，台灣更有力」。（記者王善嬿攝）

2021/12/18 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕四大公投今天進行投票，民進黨立委王美惠昨在有「民主聖地」象徵意義的嘉義市中央噴水池圓環街頭宣講，請託鄉親踴躍投票，支持「四個不同意，台灣更有力」，讓台灣走在正確道路上。

王美惠近期曾到垂楊路、吳鳳北路口高舉標語及宣講，在北興市場發送口罩掃街，遇到民眾跟她討論公投議題，她一一解說。

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王美惠表示，和群眾面對面宣講是最有效的方式，她會衝刺到最後一刻；嘉市每次選舉之夜，各陣營會集結位於文化路與中山路交叉口的中央噴水池圓環遊行拚場，結束時和平退場，造就嘉義市「民主聖地」美名；她在公投前一天到中央噴水池街頭宣講，讓民眾了解公投不是拚輸贏，而是投台灣的未來，身為台灣隊的一份子要團結，努力讓台灣民主繼續深化。

翁章梁請民眾一定要去投

華南銀行退休職員郭芳澤說，為守護台灣，呼籲鄉親支持公投四案都投不同意票，他的兩個女兒特地返鄉，將投下關鍵的一票。

嘉義縣長翁章梁最近也在下班時間在街頭掃街，請民眾一定要去投公投票；他指出，台灣在能源、經貿及外交是否可持續進步，就在大家的選擇，為了讓台灣未來更好、更有力，請投下四個不同意。

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