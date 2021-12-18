台灣隊站出來 綠營催公投不同意票

昨晚高雄氣溫驟降，現場風勢不小，仍擋不住民眾的熱情，愈晚人潮愈多。（記者李惠洲攝

2021/12/18 05:30

高雄場晚會 3萬名支持者到場展現團結 基進黨年輕選將則在路口宣講

〔記者葛祐豪、劉禹慶、洪臣宏／高雄報導〕公投前夕，各黨全面動員催票，除民進黨舉辦大型造勢晚會，台灣基進年輕戰將昨天把握最後機會，站路口催不同意票，巧遇運送台灣豬的貨車，高喊「台灣豬加油！」，強調台灣豬絕對能對抗外來豬種，但在公平自由貿易上，絕對不能禁止進口別國豬肉。

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民進黨高雄場昨晚在台糖物流園區後方空地，舉辦「台灣隊站出來」大型公投說明會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁均到場，現場三萬名支持者到場，展現南台灣綠營團結的氣勢。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋、楊佩樺、陳子瑜、張婷婷等人，昨早七點半站在九如、正義路口，向過往人車催票，呼籲市民投下四個不同意，讓台灣進國際。

挺台灣豬 不能禁止進口別國豬肉

楊佩樺宣講時強調：「廿年沒有開的車子，你不敢用的話，廿年沒有用的核四廠，你也不敢用」，為了安全，為了下一代，呼籲投下不同意票。

宣講到一半，恰好一輛滿載豬隻的貨車停在路口，楊佩樺高呼「多可愛的台灣豬，拜託大家對台灣豬一定要有信心！」，台灣豬絕對能對抗外來豬種，但在公平自由貿易上，絕對不能禁止進口別國豬肉，因為台灣豬未來也需要出口。

澎湖立委催票 支持國家穩健發展

離島澎湖立委楊曜出面懇請民眾，以四張不同意的公投票來支持國家的穩健發展！並強調國家在進步、台灣不能亂；公投案不是對蘇貞昌內閣的不信任案，如果是不信任案，就更不應該被通過。

民眾黨昨天在鳳山舉辦「台灣民眾黨公投之夜 南部聯合場」，由六個南部縣市黨部號召黨員、黨友參加，應邀宣講者將焦點集中在護藻礁、護食安「兩好」議題闡述，現場還有小吃、文創攤位，彷彿公投嘉年華。

國民黨則由中廣董事長趙少康率「戰鬥藍」議員到高雄市掃街宣傳公投，呼籲市民一定要出來投票，現在最重要是投票率，不管支持或是反對，都要出來投票，不出來投票就是支持民進黨。

總統蔡英文（中）強調若四項公投過關，會讓台灣走不出去，受害的是全民。（記者李惠洲攝）

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