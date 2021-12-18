宜縣民進黨：同島一命 公投4個不同意

宜蘭縣議會民進黨團呼籲四大公投四個不同意。左起為縣議員簡松樹、張秋明、林麗、陳俊宇、宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀特助吳文進、縣議員陳文昌。（記者蔡昀容攝）

2021/12/18 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四大公投今天登場，宜蘭縣議會民進黨團、民進黨宜蘭市長江聰淵昨再催票，公投結果將直接影響台灣經濟、環境、國際關係與民主，呼籲大家投下四個不同意，捍衛國家正確政策，展現「同島一命」精神。

民進黨宜蘭縣黨部主委、議會黨團總召陳俊宇說，民進黨宜蘭縣黨部一個多月以來，辦理超過十四場公投說明會，及多場重要路口宣講和徒步拜票，現在剩下最後一哩路，「無論風雨，都不能阻擋我們挺台灣的決心，請鄉親們一定要站出來，讓台灣繼續向前走！」

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籲團結一致 讓台灣繼續向前走

江聰淵表示，他擔任數場公投說明會及拜票活動的主講者，認同「四個不同意」的民眾逐漸增加，但對於公投仍然不能樂觀，為了台灣總體發展，我們要繼續堅持四個不同意到最後一刻，也拜託大家與身邊親友說明公投議題，鼓勵遊子返鄉投票。

攸關台灣未來 鼓勵遊子返鄉投票

縣議員林麗說，環保、能源、食安及民主，一直是政府相當重視的問題，四項公投案對台灣未來發展極其重要；縣議員簡松樹說，公投無關政黨傾向，並提醒投票單不會出現選舉人頭像，請大家一起號召親友們投下「四個不同意」。

縣議員張秋明、陳文昌表示，台灣疫情爆發時，政府呼籲大家團結一致、齊心對抗疫情，這次公投也是相同道理，投票結果會直接影響人民的居住安全、國家未來經濟走向等問題，再次懇請所有縣民們，一定要出門投票，再次展現「同島一命」的團結精神。

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