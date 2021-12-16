民主峰會唐鳳「有聲無影」 魯比歐致函拜登 促糾正錯誤

唐鳳昨受邀南下高雄參加智慧應用成果發表會時說明，指出那份地圖，不管直播或事後美方放上去的錄影檔，都有完整顯示。（記者李惠洲攝）

2021/12/16 05:30

〔記者呂伊萱、王榮祥／綜合報導〕行政院政委唐鳳十日連線民主峰會時，一度有聲無影，外媒報導是因簡報中有張地圖將台灣與中國標示成不同顏色，美方事後向我說明是技術問題，此事也在美政壇引發議論。美國參議員魯比歐十四日致函總統拜登，促說明並糾正錯誤。

唐鳳：技術問題 事後地圖有完整顯示

唐鳳昨受邀南下高雄參加智慧應用成果發表會時說明，指出那份地圖，不管直播或事後美方放上去的錄影檔，都有完整顯示。

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唐鳳說，包含簡報在內的中、英文稿，會前都有提供給美方，如果去聽中文翻譯頻道會發現，口譯是百分之百用他提供的稿子翻譯，所以事前都有溝通過。他說，當場發現技術上的狀況後，他立刻將自己留存的錄影檔連結、放到國務院民主峰會官網。

共和黨籍參議員科頓表示，他認為這非技術問題，而是拜登政府向北京低頭的例子。共和黨籍參議員布萊克本、眾議員譚妮與辛森等人也指出美方不應屈服中國，對台灣做審查。

魯比歐十四日更致函拜登表示，拜登可以全權決定參與峰會的國家與層級，但拜登仍選擇接納北京的無理要求。他強調，台灣應當由透過正式選舉當選的總統蔡英文代表出席峰會，「為何台灣無法像其他國家一樣由國家元首與會？」

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