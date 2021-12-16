國台辦批操弄公投 陸委會：台灣內部民主事務

陸委會表示，對岸應學習理解民主台灣內部事務，完全沒有干涉置喙的空間。（資料照）

2021/12/16 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕四大公投本週六登場，蔡總統數度示警，反美豬公投若過關，「台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」。中國國台辦發言人馬曉光昨天嗆言：「台灣是中國一部分，何來併吞！」對此，陸委會批評，對岸應學習理解民主台灣內部事務，完全沒有干涉置喙的空間。

馬曉光稱，含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？台灣本來就是中國的一部分，何來併吞之說？如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商。

請繼續往下閱讀...

馬曉光又說，民進黨當局為一己私利，使出慣用伎倆對四項公投進行政治操弄。一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」中國，製造反中民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益，甘願被外國勢力予取予求的本質。

陸委會駁斥，基於憲法主權在民原則，公投是公民應有的政治權利及直接民意展現，屬於民主社會意見表達的常態，對岸應學習理解此為民主台灣內部事務及人民選擇的民主過程，完全沒有其干涉置喙的空間。

陸委會強調，守護國民健康是政府的責任，基於對國民健康及豬農生計的重視，有條件開放美豬進口是政府整體戰略考量。在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定美豬進口相關規定，並強化進口肉品的檢疫及查驗，絕對不會開放有問題的農畜產品進口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法