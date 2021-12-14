南韓申入CPTPP 蔡疾呼讓台灣打進國際

蔡英文總統昨強調，現在我們若推翻今年初開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。（取自臉書）

2021/12/14 05:30

〔記者呂伊萱、蘇永耀、編譯盧永山／綜合報導〕中國和台灣九月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），南韓政府昨日宣布，為了讓出口組合更多樣化，將啟動加入CPTPP的程序。由於台灣正面臨反萊豬公投是否通過的變數，蔡英文總統昨強調，此時台灣絕對有更大的迫切性加入CPTPP；現在我們若推翻今年初開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。

韓國2012年就開放萊牛、萊豬 台灣卻面臨公投的變數

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南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基十三日表示，尋求加入CPTPP不僅是為了拓展貿易投資，也希望藉此加強南韓身為全球貿易要角的地位，政府正聽取社會各界意見，並展開討論。

洪楠基指出，中國和台灣先後申請加入CPTPP，加上由東南亞國協（ASEAN）十國發起的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）即將在明年初生效，亞太地區經濟秩序發生重大變化，是否加入CPTPP不應只由政府部門進行相關討論，應考慮南韓做為開放貿易國的地位，以及擴大貿易和投資的經濟和戰略價值。

英國「金融時報」報導，南韓先前因為擔心損及與中國的關係，一直猶豫是否加入CPTPP，但中國申請加入CPTPP緩解了南韓疑慮，也決定申請加入。

對此，蔡英文透過臉書表示，一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢。韓國早在二○一二年就依循國際標準，開放萊牛、萊豬進口，多年來不僅從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢，加入CPTPP。

蔡英文認為，想要在國際貿易取得更大的競爭優勢，就必須符合全球經貿的遊戲規則。現在，十一個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定。

萊豬被擋 恐失去參與經濟新架構機會

蔡英文強調，不只是CPTPP，還有美國預計明年推動的印太經濟架構，我們也要積極爭取參與。現在我們若推翻今年初開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。蔡說，這個星期六就是公投，大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際。

民進黨立委羅致政說，台灣長期把韓國看作競爭對手，韓國在雙邊貿易協定上推得快又多，而在沒有內部干擾的情形下，推動加入CPTPP也可能比台灣更快，不利我方的競爭力。

立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉表示，他相當憂心如果反萊豬公投通過，影響到台美經貿關係，且無法加入CPTPP的話，台灣變成國際經貿體系的邊緣孤兒，整體對外貿易競爭力都會受到很大影響。

台韓加入CPTPP優劣勢

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