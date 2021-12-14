臉書發表公投看法// 侯友宜：自由意志決定答案

新北市長侯友宜昨晚在臉書發表對18日公投的看法。（取自侯友宜臉書）

2021/12/14 05:30

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕十二月十八日公民投票日進入倒數四天，國民黨籍的新北市長侯友宜至今仍未出席藍營舉辦的「四個都同意」公投說明會，甚至缺席大型造勢場合，且針對重啟核四議題，和黨內不同調。侯昨晚在臉書表示，公投並非圈叉題，而是將每個選項的優缺點反覆思考後，「以自由意志去決定你的答案」。

國家、人民利益擺最前 爾後才有黨

侯在這篇逾千字的貼文中強調，他要持續堅守大半輩子以來不變的價值理念，凡事都要把國家、人民的利益擺在最前面，爾後才有黨、才有派，至於他個人可以完全置之度外。

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國民黨十二月在北部舉行的公投造勢活動，被視為指標縣市長的侯友宜、台中市長盧秀燕都缺席，讓國民黨主席朱立倫臉面無光。朱、侯關係被大做文章，朱還稱民進黨見縫插針，表示「市長會用自己的行動支持」；前總統馬英九前天也喊話，期待侯最後階段站出來「四個都同意」，但侯最新宣示仍未表態同意或不同意。

專業、理性、科學的論辯 非圈叉題

侯友宜感嘆，本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成填鴨式圈叉題，不能有其他論述，原本該是針對議題就事論事，怎麼演變成對人不對事、非友即敵，搞得像選舉一樣，「我相信人民都厭煩了，都累了」。

侯指出，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有利弊；有執政權力的人，更須擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴人民打圈或打叉。

侯強調，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，要把彼此之間單純、信賴、團結的感情找回來，他一定要盡最大的力量，守住人民健康、國家安定、產業發展。

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