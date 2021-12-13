公投若過 蔡：重回鎖在中國的困境

民進黨昨在台南舉辦公投說明會，府院三巨頭聯手催票，呼籲台南鄉親一定要站出來投下四個不同意，現場湧進大批民眾。（記者蔡文居攝）

2021/12/13 05:30

〔記者蔡文居、楊淳卉／綜合報導〕四大公投投票日倒數五天，「台灣隊站出來，民主更有力」公投說明會昨天下午在台南市舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌一起催票。蔡表示，中國對台灣壓力愈來愈大，如果沒過公投這關卡，台灣將回到國民黨執政時代被鎖在中國的困境，呼籲大家一定要投下「四個不同意」。

這場公投說明會在台南安平林默娘公園舉辦，除了蔡英文、賴清德及蘇貞昌出席，台南市長黃偉哲、民進黨台南六名立委及市議員全部到場力挺，現場擠滿支持者，司儀宣布現場人數已達三萬人，蔡英文與賴清德合體出席，將氣氛帶到最高點。

請繼續往下閱讀...

公投得票率 台南市要衝第一

蔡英文表示，這次公投就是再一次展現台灣的意志，大家一定要支持政府的政策。過去，台南都是投出最高的得票率，這次要再次展現台南人保護台灣的心。市長黃偉哲有跟她說，這次台南四項公投得票率一定要衝第一名。

她表示，四項公投對台灣影響深遠，現在台美重啟貿易諮商，也要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣有決心遵守國際標準，美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行。

蔡指出，這次公投案，台灣如果沒過關，將回到過去國民黨執政走不出去被鎖在中國的困境，我們不能再走回頭路。民進黨盡全力動員就是要讓國家穩定發展，但國民黨不是這樣想，拒審預算，這樣國家如何做事？停建核四是國民黨決定的；三接是國民黨規劃的；萊牛也是國民黨開放的；公投綁大選國民黨對選舉品質也沒在管，非常沒責任感。

賴清德表示，數十年來，台南鄉親都站在關鍵的第一線，他請大家勇敢站出來，把國民黨擋住台灣去路的公投四塊大石頭搬走。

蘇：美捍衛台海 對台很重要

蘇貞昌表示，CPTPP的十一個成員國都已接受萊豬進口，台灣如何置身事外？我們和美國貿易額高達兩兆四千多億元，美國專機送四百萬劑疫苗來台灣，也支持台灣加入世衛，捍衛台海和平安全，美國對台灣十分重要，但國民黨卻抱中國大腿，這樣會害死台灣。國民黨沒步了，用四大公投來亂，大家不要被「魔神仔牽去」。

儘管府院黨全力動員，但民進黨內觀察，中間選民投票意願低，最後投票仍是回歸藍綠對決。為防藍營出招，民進黨在投票前一晚將成立「防奧步小組」因應，投票日當天至投票結束，則將於社群官網全程直播最新近況，除了繼續向支持者催票，並對藍營攻勢、網路謠言即時回覆澄清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法