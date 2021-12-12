蔡英文：4個不同意 挺住台灣防線

民進黨昨晚於三重向日葵廣場舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，總統蔡英文壓軸登場，呼籲民眾投下四個不同意守住台灣防線，台下支持民眾揮舞旗子熱情響應。 （記者劉信德攝）

2021/12/12 05:30

〔記者周湘芸、張瑞楨、蘇金鳳／綜合報導〕民進黨昨晚在新北市三重區舉辦「台灣隊站出來—正義一定贏」公投說明會，蔡英文總統到場宣講，她強調距離投票日不到一星期，如果大家覺得台灣有進步，就要投下四個不同意來支持台灣防線，呼籲更多的台灣隊隊友挺身而出，看到選票上的「不同意」蓋下去就對了，她疾呼「四個不同意、奧步不相信、台灣更有力。」

蔡英文表示，很多年輕人在網路上稱她是台灣隊隊長，有隊長也要有隊友，所有支持者都是台灣隊的隊友，為了台灣未來，請支持者在最後這幾天幫忙拉票，務必票票都投下不同意，也要慎防對方的假文宣等選舉奧步。

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蘇：北部千萬人口禁得起核災嗎

行政院長蘇貞昌也出席表示，重啟核四、中油第三接收站遷移到新北市八里區的台北港，連國民黨籍的新北市長侯友宜也反對，核四廠下方有地震斷層帶，北部一千多萬人口禁得起核災嗎？國民黨主席朱立倫擔任新北市長時也反對，如今當上黨主席後就改口同意，呼籲全國人民不要跟著國民黨亂下去。

蔡：盧秀燕也反對核四遷台中

蔡英文總統昨天於民進黨在台中市舉辦的「台灣隊站出來—正義一定贏」公投說明會中，也向至今未對四項公投明確表達立場的國民黨籍台中市長盧秀燕喊話說，公投如果做錯決定，台灣將錯過經濟轉型成長最好時機、錯過走向世界的機會，對執政黨、在野黨，對台灣人民都沒有好處，或許大家政治立場不同，不代表對事情看法完全相反，例如盧秀燕反對核四遷到台中，也希望中火少燒一點煤，她相信不能重啟核四，不能停建三接，盧秀燕的立場與她「應該不會相差太遠」。

針對總統上述發言，台中市政府新聞局回應說，盧秀燕已說過，守護人民健康、守護食安與保護生態、節省人民時間等主張，她都會支持，並尊重投票結果。

蔡總統說，公投的四項議題衝擊台灣的能源轉型、經濟發展與走向世界，如果沒有守住立場，現在正在努力的事情都會停下來，甚至倒退嚕，經濟發展喪失動能，台灣走向世界的節奏被打亂，她拜託支持者，四項公投全投不同意。

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