反萊豬公投 彰化社頭織襪業聽到就搖頭

社頭織襪業者擔心一旦「反萊豬」公投過關，台美FTA將遙遙無期，台灣織襪業勢必受到嚴重影響。（記者顏宏駿攝）

2021/12/12 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉號稱國內「織襪的故鄉」，興盛時期，年產量兩億多雙，其中一半以上外銷美國，業者無不企盼盡快簽定台美FTA，台灣襪輸美零關稅，就能提昇價格競爭力，擺脫中國「不公平」的競爭，但一場「反萊豬」公投恐打亂台美間的貿易佈局，業者擔心一旦「反萊豬」公投過關，台美FTA將遙遙無期，台灣織襪業勢必受到嚴重影響。

「社頭織襪芭樂節」十日起一連舉辦三天，織襪業者忙中得閒談到國民黨提的「反萊豬公投」就頻頻搖頭。業者說，現在織襪業最大的魔王不是「武漢病毒」，而是「反萊豬」公投通過。

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業者批「反萊豬」阻礙台美貿易

蕭姓織襪業者坦承政治立場偏藍，但他不贊成「反萊豬」。他說，「反萊豬」已變成政治問題，「萊豬」背後綁著「貿易問題」，要跟美國作生意，就是要開放，「開放」亦包括農產品，如果「反萊豬」通過後，他實在無法想像後果會如何，織襪業者思思念念的台美FTA恐遙遙無期。

人稱「黑狗兄」的李東林是品牌運動襪負責人，他說，當年韓國與美國、中國相繼簽定FTA，原本以為台灣產業將不堪一擊，豈料廉價的中國襪傾銷到韓國，讓韓國襪業一蹶不振，台灣織襪業因為有危機意識，反而從產業技術提升中生存下來。

李東林說，美國是台灣最大織襪出口國，台灣襪外銷逾半銷往美國，中國目前是台灣最大對手國，但中國有出口補貼，中、台織襪輸美是不公平競爭，如果台美FTA簽定，台灣襪在美國會有更大的競爭力。

立委指若簽FTA 織襪外銷市場變大

民進黨立委陳素月也為織襪業者請命。她說，織襪業輸美長期面臨較高的關稅，但貿易是對等的，政府對於萊豬，只要堅持與萊牛一樣的標準即可，接下來台美簽定FTA，織襪外銷市場變大，就可讓業者或中小企業受惠，造福更多勞工家庭。

另外，國民黨昨天在埤頭鄉合興宮旁舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」公投說明會，面對現場兩千多名支持者，黨主席朱立倫大力抨擊民進黨引進萊豬政策。他說，大家都知道含有萊克多巴胺的豬肉不能吃，當年民進黨在野時知道反對，如今卻帶頭引進，他呼籲十八日一定要對「反萊豬」投下同意票。

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