台南／四個不同意衝票 黃偉哲率隊巷戰宣傳

黃偉哲（前左一）昨率民進黨公職人員啟動巷戰，沿街呼籲民眾力挺四個不同意。（記者王姝琇攝）

2021/12/12 05:30

〔記者王姝琇、萬于甄／台南報導〕昨天是公投日前的最後週末，市長黃偉哲一早帶領民進黨黨公職人員啟動「巷戰」，前往永樂、水仙宮市場及周邊巷弄掃街、發口罩，宣達公投「四個不同意」，呼籲市民做台灣最大後盾，十八日踴躍站出來蓋下「四個不同意」。

和民眾面對面 深入市場、巷弄

黃偉哲說，透過面對面向民眾持續宣傳「四個不同意」的重要性，無論是三接、萊豬、核四或公投綁大選等議題，將影響全民生計、攸關台灣國際信用及區域局勢穩定，需要大家攜手完成「四個不同意」。

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宣傳隊伍在中西區巷弄沿街高喊「四個不同意，台灣更有力」，民眾也熱情揮手，或以雙手交叉胸前回應以示認同，也有民眾加入掃街隊伍；黃偉哲也特地前往水仙宮上香祈求國泰民安、順利達成公投「四不」。

黃偉哲說，民進黨啟動「巷戰」和民眾面對面宣導，是最有效的方式，民眾生活圈不盡相同，接收資訊方式也不一樣，有些靠網路或看報紙、電視，但台灣派仍要走出來和大家面對面，後續將再深入各個市場、巷弄進行宣傳，為公投「四不」全力衝票。

立委林俊憲說，每次在台灣最危急的時候，台南市都是最重要的支持力量，也是民主最重要的後盾，呼籲大台南市民十八日公投投下「四個不同意」票。

立委陳亭妃發起「騎」動公投宣傳鐵馬車隊最終站，昨則在永康遊行宣傳，獲得許多熱情鄉親支持，宣傳公投最後七天關鍵，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌更將出席今天在安平林默娘公園東側廣場舉辦的公投說明會。

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