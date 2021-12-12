《台中》沒被政治耽誤 黃國書書法展人氣旺

立委黃國書（右五）舉行書法展開幕茶會，現場冠蓋雲集，立法院副院長蔡其昌（右三）還開玩笑說黃的人氣，令人嫉妒。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/12 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因政治事件退出民進黨且宣佈不再參選的立委黃國書，昨天在中興大學舉行書法展開幕茶會，現場冠蓋雲集，上百名藝文人士到場祝賀，受邀出席的立法院副院長蔡其昌開玩笑表示，看到如此多人，讓他強烈嫉妒及羡慕，一個不再參選的人，行情卻愈好，做人太成功了；黃國書受訪時表示，感謝藝文人士支持，至於未來如何，指自己已宣佈不但退出民進黨、且不再參選，這兩年做好公益及文化的工作，政治瞬息萬變，未來的出路兩年後再說。

此外，對是否參選台中市長？蔡受訪表示，現階段就是把公投、中二立委補選的事做完，但他認為，中央提名是六都一起考量，他預計黨中央會在農曆年後開始思考，總統蔡英文的思維，是把民進黨整體未來中生代接班、世代交替的議題連結在一起。

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中興大學昨天舉行一百零二週年校慶，立委黃國書也在興大藝術中心舉行「蹽溪過嶺—黃國書書法創作展」開幕式茶會，展出一一五幅作品，到場祝賀人士有立法院副院長蔡其昌、中市長盧秀燕、副市長黃國榮、前國防部長蔡明憲等。

蔡其昌語重心長的說，在戒嚴時期，當人很難，在當局壓迫下，不管同意或不同意都是死，所以才要推自由民主，可以有自由的意志，當一個人為自己當年的行為做出最勇敢、最負責任的決定，就值得敬佩。

盧秀燕行程滿檔，還是趕來為黃國書祝賀，表示她認識的黃國書不僅亦政治、亦文化，也是亦公益，祝福這次個展能順利成功。

黃國書受訪時表示，政治事件風波後，感受到好朋友的熱情，還一起來看展，給他鼓勵、加油、安慰，讓他相當感動及感謝，不管在任何位置，他會為台灣文化發展貢獻一份心力。

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