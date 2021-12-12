《台中》林靜儀批藍營 把補選、罷免當政治遊戲

2021/12/12 05:30

〔記者何宗翰、張軒哲／台中報導〕台中市第二選區立委補選民進黨參選人林靜儀昨天質疑，之前國民黨操弄中二選區罷免的時候，幾乎是傾全黨之力，結果罷免後，國民黨有沒有負責任地推出一位公認夠優質的候選人來選呢？不要把補選、罷免，甚至包含公投當成國民黨政治遊戲的一部分。

昨天林靜儀接受媒體訪問時，詢及藍營大咖目前還沒有出面幫顏輔選，林靜儀表示，這可能與不同政黨間，對這次補選有不同的立場，之前國民黨操弄中二選區罷免的時候，幾乎是傾全黨之力，結果罷免後，國民黨有沒有負責任地推出一位公認夠優質的候選人來選呢？真的不要把台中市、第二選區，或把全台灣的補選、罷免，甚至包含公投當成國民黨政治遊戲的一部分。

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顏指施將為政論發言向里長致歉

另外，民進黨籍議員施志昌日前在政論節目中說「海線的里長都是靠選舉在賺錢」，且將於十五日在大甲區公所召開說明會，國民黨中二選區補選立委參選人顏寬恒昨天表示，施志昌的說法引起甲安埔地區許多里長的不滿，該場是道歉說明會，但施志昌駁斥是道歉說明會，強調是要向里長說明在政論節目上所說的內容。

顏寬恒昨日說，台中海線民進黨市議員施志昌在政論節目中表示，里長每個月事務費只有四萬五千元，光包紅白帖都不夠了，怎麼可能自動提供炒米粉幫顏家助選，海線與屯區里長都在等選舉，利用選舉賺錢。節目播出後，引起里長不滿，施志昌趕緊發訊息將於大甲公所召開說明會，要向大甲、大安、外埔的里長致歉。

施駁並非事實 是要更詳細的說明

施志昌昨日表示，之前提過海線里長很多靠選舉來賺錢，是在講過去縣區時代，但時代在變，很多里長不一定會靠這種方式，這一定也帶給顏家壓力，顏寬恒所說的「道歉說明會」並非事實，這次說明會是要向里長做更詳細的說明，並非道歉，請顏寬恒不要再轉移焦點。

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