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    《台中》興大宣講 蔡英文：公投對未來有關鍵影響

    總統蔡英文（左四），左三為立法院副院長蔡其昌，昨日出席中興大學102年校慶活動。（記者蘇金鳳攝）

    總統蔡英文（左四），左三為立法院副院長蔡其昌，昨日出席中興大學102年校慶活動。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/12 05:30

    參加水保技師公會活動 籲投下四個不同意 為台灣做出最正確決定

    〔記者張瑞楨、張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕民進黨昨天為四大公投在台中市進行宣講，總統蔡英文在水土保持技師公會會員大會上表示，十二月十八日四大公投結果會對台灣未來發展有關鍵性的影響，相信大家會為台灣整體利益做出最正確決定，投下四個不同意；立法院副院長蔡其昌則表示，四大公投的形勢，不同意票趨勢有在往上走，朝好的方向發展。

    蘇貞昌批國民黨配合中國在亂

    國民黨陣營也由前總統馬英九及立委員楊瓊瓔、市議員賴朝國合體前進潭子二個菜市場掃街、向攤商請託，爭取更多關心下一代的媽媽們站出來，呼籲大家投下「四個都同意、人民最有利」。

    不過，行政院長蘇貞昌昨天在公投說明會中指出，馬英九開放萊牛九年，當時民進黨也反對，但在二零一二年，聯合國制訂標準，他立即發表「參考國際標準，守護民眾健康」，現在全世界一百零九個會員國都接受，CPTPP也都接受，如果台灣不接受，如何走入國際社會。他強調，中國一直壓迫台灣的空間，連外交也要壓縮，「中國國民黨配合中國在亂，如果中國先參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），台灣就沒了，就萎縮了」。

    發展關鍵時刻 蔡疾呼要掌握機遇

    中興大學昨天舉行一零二週年校慶，總統蔡英文到場祝賀並表示，中興大學是優秀的研究型綜合大學，把台灣經驗在世界各角落發揚光大，此外，蔡英文還出席在中興大學舉行的水土保持技師公會會員大會，呼籲大家對四大公投投下不同意票。

    蔡英文指出，台灣要持續走向世界，一定要穩住政策方向，要落實能源轉型，維持供電穩定、產業進步發展，讓台灣產品外銷出去等，與世界做生意，這些跟這次公投有關，政府立場守不住， 確實會讓政府現在做的事情必須重新調整或停止執行，現在是台灣這幾 十年來發展最關鍵時刻。

    蔡英文表示，台灣現在面臨的挑戰很多，但也遇到前所未有的機遇，要掌握機遇，但若這四項公投如果通過，會造成往前走的動能受到阻礙，相信大家在公投會有正確決定，要投下四個不同意。

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