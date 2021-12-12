海峽論壇開幕 朱立倫錄影致詞︰推動兩岸和平發展

2021/12/12 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨以預先錄影方式，在對岸「海峽論壇」大會致詞，他在影片中指出，將秉持國民黨黨章、黨綱規範，以及兩岸多年交流累積基礎，推動兩岸和平發展。他稱「海峽論壇」為屬於基層、兩岸民間的交流平台，並祝福論壇順利成功。

朱立倫指出，第一屆「海峽論壇」在二００九年五月舉行，當時他以國民黨副主席的身分率團參加，十二年後他以國民黨主席的身分再次向大家祝福，深刻體會到國民黨對於穩定兩岸關係，增進民眾福祉的責任重大。

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朱表示，在疫情肆虐的當下，對於來往兩岸的台商、台胞、台生、陸生及陸配而言，非常辛苦，國民黨除了要妥善照顧在台陸生、陸配，也要為在對岸經商、工作、生活、求學的台胞爭取權益保障。

朱說，這次「海峽論壇」透過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等四大領域促進兩岸互動，與他近日所提出當前兩岸關係應力推的民間六大社會力交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教及體育等層面十分契合，後續包括環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及新冠疫情防疫與後疫情時代經濟發展，都是兩岸可追求合作的重要議題。

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