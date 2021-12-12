汪洋稱絕不給台獨分裂空間 陸委會斥蠻橫、自欺欺人

陸委會。（資料照）

2021/12/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕第十三屆「海峽論壇」昨天在中國福建廈門開幕，中國全國政協主席汪洋致詞時稱，中國大陸對「遏制台獨和外部勢力的干涉有堅定的決心」，絕不為台獨分裂活動留下任何空間。對此，陸委會強調，台灣絕不接受中共自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。

汪洋致詞時聲稱，中國對「實現祖國完全統一有必勝的信心」，而「和平解決台灣問題」的政策，就是「一國兩制的科學構想」。台灣是「全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一，熱切期盼統一，堅定捍衛統一。」

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汪洋說，台灣民眾要「堅定站在歷史正確的一邊，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決與台獨勢力劃清界限」。他並稱，「台灣當局為了一黨之私，挾洋自重，肆意破壞兩岸關係，危害台海和平，這是置同胞不顧的玩火行為，玩火必自焚，將自食惡果。」

陸委會表示，北京當局一再誤判情勢發展，其採取政治脅迫與統戰分化行徑，是威脅台海和平及危害民主自由的破壞者，中共錯誤僵化的對台策略已使其自陷於惡性循環的矛盾困境，台灣及國際社會已呼籲其自制並採取防範作為。

陸委會並強調，近期中共對台諸多負面作為已造成台灣朝野各界反感，更印證「海峽論壇」實為單邊統戰平台。我們支持健康有序、合於法規的互動往來，不希望中方設置政治與人為障礙，阻礙相互瞭解，盼國人看清中共兩面手法，共同維護國家最大利益。

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