民主峰會／對抗數位威權 唐鳳分享台灣經驗

行政院政務委員唐鳳昨參與民主峰會第二日的分組討論，主題為「如何對抗數位威權及肯定民主價值」。（擷取自民主峰會直播）

2021/12/12 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登召開的民主峰會美國時間十日進行第二天議程，行政院政務委員唐鳳受邀參與討論，談到台灣在如何對抗數位威權及肯定民主價值上的經驗。唐鳳說，在人權組織評比全球公民活動空間自由度，台灣連續三年獲亞洲唯一的「開放」國家殊榮，並舉簡訊實名制等為例，證明「台灣模式」不只是「為民所託」，更是「與民協力」。

「台灣人將網路當民主空間使用」

唐鳳參與第二日主題為「如何對抗數位威權及肯定民主價值」的分組討論。主持人介紹唐鳳時，稱她為「台灣政府政務委員」，並讚許她是台灣內部數位創新驅動力，也樂於與世界分享台灣防疫經驗。主持人並請教唐鳳，在面臨公共衛生挑戰時，科技工具如何協助建立信任與透明度。

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唐鳳表示，一個完全開放的環境而且享有不受審查的言論自由，才能讓「數位民主」蓬勃發展，台灣人正是將網路作為「民主空間」使用。

唐鳳強調，面對全球挑戰，數位民主已被證明是最有效的解決方案。她以一九二二簡訊實聯制為例，說明台灣政府如何在保護個人隱私與防堵疫情之間取得平衡；因為這個技術源自重視個人數據主權的社群，才能不斷應對新的挑戰並及時改進。

唐鳳指出，台灣「公民．政府．私部門」夥伴關係可以形塑數位民主，相信公民能參與決策形成共同目標，不僅開發創新的解決方案，也可為全世界做出貢獻。

唐鳳表示，數位基礎公共建設能讓生活更安全也更方便，對民主也有一樣的效果。她敦促所有民主國家加強投資在公民科技上以強化民主，就如同台灣正在做的一樣，同時呼籲民主國家都必須信任自己的公民，而在這點#TaiwanCanHelp（台灣可以幫忙）。

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