學者︰外交部須主動出擊 爭取邦交國

外交部。（資料照）

2021/12/12 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜前天片面宣布與我斷交，外界關切台灣目前十四個邦交國是否穩固。政治大學國關中心研究員嚴震生昨分析認為，仍以宏都拉斯狀況最需高度注意，其餘海地、史瓦帝尼與教廷等也可能有狀況。

嚴指出，自我國二〇〇七年與聖露西亞恢復邦交後，邦交國就有去無回，目前外交部力推的實質關係雖很重要，但邦交國的意義畢竟不同，他希望外交部能主動出擊，針對人口數少的小國努力，盡力扳回一點顏面。

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嚴震生表示，宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡蕬楚陣營雖說會跟台灣維持邦交，但她也是屬於左翼，與美國意識形態不合，且因其丈夫、前總統遭軍方政變，對美國有些埋怨，還有難民與毒品等議題矛盾，除非美國願在難民議題軟化立場，但現在沒看到跡象。在尼加拉瓜與我斷交後，宏都拉斯可能是最危險的一個。

至於與教廷的關係，嚴震生強調此完全不操之在我方，主要還是看中國領導人習近平對宗教管控的力道是否放鬆。教廷雖然一直想與中國建交，也做了很多犧牲，但地下教會與官方教會之間如何互動，以及過去神職人員如何平反等問題仍有歧見，暫時還不用擔心。非洲唯一邦交國史瓦帝尼，國王在反對派三不五時的抗爭中，關關難過關關過，但如果王室被廢，要維持邦交將會有很大困難。而海地因為政局不穩，災後重建狀況很糟糕，如果中國承諾協助，轉向也不無可能。

嚴震生認為，邦交國在象徵主權上意義重大，我國欲加入國際組織也都須透過友邦提案支持，透過援助友邦也能實踐我國對國際社會的承諾，還有總統「過境外交」的實質考量下，外交部應主動出擊，但目前似乎看不出搶回邦交國的企圖心。立陶宛雖是亮點，許多友我決議案與政要訪台等也重要，但都比不上邦交國無論象徵與實質上意義。我外交工作應讓中國感到壓力而不得不提防，或許朝十萬人上下小國著手，會是個方式。

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