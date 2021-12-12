台灣是民主夥伴 白宮籲各國擴大交往

邦交國貝里斯外交部推特昨秀出兩國國旗，表達兩國邦誼堅定不變。（取自貝里斯外交部推特）

2021/12/12 05:30

宏都拉斯表態維持邦交 近40國政要聲援台灣

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮十日批評尼加拉瓜與台灣斷交，呼籲民主國家擴大與台灣往來；同時，被外界認為立場親中的宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚的政權交接團隊也表示，新政府將繼續維持與台灣的邦交；外交部昨說，已有馬紹爾群島總統柯布亞、吐瓦魯總理Kausea Natano等近四十國、逾百名各國政要、國會議員及各界友人，當面表達或以推特、臉書等公開方式聲援台灣。

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白宮發言人莎琪十日在例行記者會被問到台尼斷交議題，她說，尼國政府這項決定，使該國人民失去了台灣這個可靠、民主的夥伴，「台灣是這個地區國家有相同理念的民主夥伴、堅定的同伴、朋友，我們鼓勵所有在乎民主、透明、法治以及為其人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣往來」。

美官員︰尼國轉向中國 屬非常特有案例

一名美國政府高層官員十日則向「路透」表示，尼國突然轉向承認中國，是因為奧蒂嘉政府意圖藉此抵擋最近遭華府和若干國家制裁的壓力，也是鞏固「專制政權」的一環。他認為尼國轉換陣營是非常「特有」的案例，也暗指美國不認為短期內該區域會有其他國家跟進。

不過，國際仍關注台灣在中美洲另一個邦交國宏都拉斯的動向。該國左派自由重建黨（Libre）總統當選人卡斯楚選前曾經表達與北京建交的態度，但幕僚在勝選後已改口，政權交接團隊兩名高階成員十日也重申，會維持與台灣的外交關係。

自由重建黨國際關係秘書托雷斯說，「新政府將維持與台灣的關係」，「卡斯楚已表明，這關係會繼續。黨內沒有人想要一個與美國疏遠的政府。」政權交接團隊成員帕斯托則說，未來仍可能承認中國，不過，宏台邦交「不會有立即變化」。

前述美國官員透露，華府一直持續力促宏國和其他承認台灣的美洲國家維持與台灣邦交，並且警告這些國家注意中國的意圖和對該區域「不透明」的投資策略。他說，儘管華府不確定卡斯楚是否能抵擋中國的攻勢，但與卡斯楚政權交接團隊的初步討論「非常正面」，美國也願意提供該國更多援助，協助卡斯楚推動優先要務，展現與美國保持關係比和中國建交更有利，「我想我們能增加那裡的資源」，台灣、日本和南韓則可以協助促進民間產業成長。

巴拉圭總統阿布鐸的首席顧問龔薩雷茲十日針對台尼斷交表示，「巴拉圭依舊堅定維持與台灣的外交關係。對巴拉圭來說，此事沒有改變任何事，我們的立場還是一樣。」

貝里斯也力挺台灣，重申對台灣堅定不移的承諾。

貝里斯外交兼外貿部的推特帳號發文說，外交部長寇特尼（Eamon Courtenay） 十一日與台灣的大使錢冠州會面，重申貝里斯與台灣雙邊關係的堅定承諾。

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