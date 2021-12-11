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    法界︰北檢上訴三中案 有合法性

    前總統馬英九是否能在三中案二審維持無罪，法界認為「猶未可知」。（資料照）

    前總統馬英九是否能在三中案二審維持無罪，法界認為「猶未可知」。（資料照）

    2021/12/11 05:30

    馬陣營批北檢政治辦案

    〔記者錢利忠、施曉光／台北報導〕台北地檢署針對三中交易案提起上訴，馬英九陣營批評北檢「政治辦案」；不過，法界認同北檢依法上訴的理由，認為全案尚未定讞，馬英九二審能否維持無罪之身，猶未可知，現階段馬說這些「政治語言」大可不必。

    對於北檢提起上訴，前總統馬英九辦公室昨質問，北檢這幾年，到底辦過那些執政當局的弊案？影響人民生命甚鉅的疫苗採購案，乃至於最近有諸多證據顯示政府資源介入的綠營網軍案，有任何進度嗎？執意浪費司法資源也要追殺馬，豈不印證媒體說的行徑有如「東廠」？

    馬辦認為，台北地院的判決，足證明北檢七百多頁起訴書的內容，都是拼貼、羅織及意圖入人於罪，「三中案」既然由前特偵組查無不法簽結，又經法院判決全無違法，北檢卻仍執意起訴及上訴，顯然不是純粹就事論法。

    然而律師周武榮認為，三中案疑點重重，北檢當然要依法上訴，當初國民黨以黨政軍退出媒體為由，由馬主導賣出三中等黨產，可能在交易之初，已事先設定好法律上的斷點，例如徵詢法律顧問看法、說明交易合法性的理由等，種種舉動不外乎是想藉著賣黨產，協助馬英九角逐總統大位，否則為何不待選舉後，再來處理黨政軍退出媒體等黨產交易？

    律師黃帝穎表示，馬英九當時身為國民黨主席，主導交易黨產，其身分是否符合公司法所規範的負責人？北院此部分的無罪見解，相對狹隘；且中廣交易部分，當初連會計師的合理性意見書都沒有，北院卻認為僅為「疏失」，全案上訴高院後，二審不一定會支持一審的無罪見解，北檢的上訴有其合法性。

    北檢不服馬案一審判決之九大理由

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