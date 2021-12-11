在野批吳釗燮「斷交部長」 民進黨團︰罵給中國看嗎

外交部長吳釗燮（資料照）

2021/12/11 05:30

國民黨立委要吳下台

〔記者陳昀、簡惠茹、李欣芳／台北報導〕尼加拉瓜昨無預警宣布與我斷交，我邦交國減少至十四國。立法院國民黨團總召費鴻泰批評，外交部長吳釗燮任內不到四年，已斷交六國，不只是「斷交部長」，甚至不知會不會成為「亡國部長」，要吳知所進退；國民黨海外部主任、立委陳以信及立委林德福均點名吳釗燮應下台負責。

民進黨團書記長蔡適應回擊表示，尼加拉瓜與台灣斷交不是台灣單方面的問題，尼加拉瓜受到中國利誘，願意投向中國懷抱，在野黨不去批評中國政府的威脅利誘，反而批評台灣外交部長，這是要打給誰看？難道是國民黨主席朱立倫要出席海峽論壇送給中共的禮物嗎？

請繼續往下閱讀...

府方︰吳無請辭問題

總統府發言人張惇涵也指出，尼加拉瓜與我國斷交，並迅速與中國復交，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊，蔡英文總統認為吳釗燮沒有請辭問題。

「吳釗燮還有臉待在外交部嗎？」林德福批評，以前國民黨執政只要斷一個邦交國，當時在野的民進黨馬上逼外交部長下台，現在怎麼一點聲音都沒有？換了位置換了腦袋，吳釗燮真的不要臉到極點，斷了那麼多邦交國，本來就應該要下台！

陳以信批評，蔡英文執政以來兩岸關係惡化，導致國際關係不穩，上任至今已斷八個邦交國、退出兩個國際組織，外交戰績已被KO。

民眾黨團總召邱臣遠說，吳釗燮與其一味將萊豬上綱到抗中保台、兩岸關係，不如多花點心思在外交本業，不能只是遺憾遺憾再遺憾，位置卻坐得穩穩穩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法