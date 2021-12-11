尼台斷交 朱仍錄影祝賀海峽論壇

國民黨主席朱立倫（見圖中，記者俞肇福攝）以錄影方式祝賀「海峽論壇」開幕。

2021/12/11 05:30

「兩岸民間交流不能因任何原因中斷」

〔記者施曉光、簡惠茹、俞肇福／綜合報導〕尼加拉瓜昨宣布和台灣斷交，與中國復交，對於外界關切國民黨主席朱立倫今天是否以視訊方式出席對岸舉辦的「海峽論壇」開幕大會；朱立倫昨定調，兩岸民間交流不能因為任何原因而中斷，國民黨支持所有兩岸民間交流平台，而且他並非「出席」，是以錄影方式表達祝賀，影片早已錄製完成並送交大會。民進黨則呼籲朱立倫在海峽論壇上，向北京表達最嚴正的抗議。

朱立倫昨天除了譴責尼加拉瓜背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒，並對對岸中共長期以來打壓台灣國際空間，表示強烈遺憾，強調對於任何破壞台海和平、傷害台灣人民情感的作為，國民黨絕不接受，國民黨堅定捍衛中華民國的立場絕不改變。

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朱也認為，兩岸關係仍應以對話代替對抗，要用善意交流取代惡意的傷害，否則只會造成兩岸關係倒退。

「海峽論壇」青年論壇等活動昨率先登場，國民黨副主席夏立言透過視訊代表國民黨致詞。

黨內人士指出，夏立言昨天的談話內容都是有關兩岸青年交流議題，沒有接受現場提問；今天朱立倫的預錄影片內容，只是簡單表達祝賀之意，不會觸碰敏感政治議題。

夏立言發言指出，雖然近年兩岸交流遭遇挫折，兩岸青年交流陷入困境，但兩岸應該盡力保障青年合法正當交流的權益，並為兩岸青年創造友善、尊敬、開放的交流與發展環境，求同存異，從而化解分歧，消弭距離感。

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不過，民進黨發言人謝佩芬指出，在中共對台灣嚴厲打壓、意圖削弱台灣主權之時，國內朝野應該一致對外嚴厲譴責中共的惡劣行徑，很遺憾朱立倫的聲明，只見譴責尼加拉瓜，而刻意不提中共挖台灣邦交國的粗野行徑。謝佩芬呼籲，朱立倫應在海峽論壇舉辦期間，向中共當局表達最嚴厲的抗議，勿再背離台灣主流民意。

國民黨發言人江怡臻昨回應，朱立倫參與海峽論壇的方式為本週三就預錄好的「致詞影片」，並無其他視訊連線交流、也無其他互動。

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