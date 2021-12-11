國會質詢再發聲挺台 加議員古柏獲滿堂彩

加拿大眾議員古柏（右）9日在國會質詢挺台，也在推特貼出與我國駐加代表陳文儀（左）的合照。（取自推特）

2021/12/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕多次為台灣發聲的加拿大國會眾議員古柏九日在國會殿堂質詢時，單刀直入詢問政府官員，加國政府是否會加入盟國行列，呼籲中國停止對台侵略行動？獲得在場議員熱烈回應。古柏翌日繼續在「推特」發文，強調加國必須擴大挺台聲量，並表明他已會見我駐加代表陳文儀，共商兩國共同利益。

促加國政府呼籲中國 停止侵略台灣

古柏九日質詢時，指美國國務卿布林肯日前清楚告誡中國，任何入侵台灣的舉動都將導致「可怕後果」，但加國政府始終對台海問題默不作聲，「這個政府到底會不會加入盟國行列，呼籲中國停止侵略行動，並與台灣站在一起？」語畢，全場議員報以熱烈掌聲，並起立致意。

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代替加國外交部長上台的農業部長畢博則回應，「我們非常關切台灣近期的緊張關係，外交部長已與他國外長商談，各方應避免採取任何可能危害區域和平的行動，加國也有必要確保區域安全。」

同日稍後，古柏推文表示，很榮幸會見我駐加代表陳文儀，共商加國和民主盟友台灣的許多共同利益。翌日，他亦轉發前一日的質詢影片，並撰文道：「美國、澳洲和日本等盟友，均已呼籲中國停止侵略行為，現在該是加拿大擴大挺台聲量，與台灣站在一起的時候了。」

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