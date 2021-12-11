為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    參院答詢 岸田︰歡迎台灣加入CPTPP

    日本首相岸田文雄昨在參院答詢時表示，歡迎台灣申請加入CPTPP。（美聯社檔案照）

    日本首相岸田文雄昨在參院答詢時表示，歡迎台灣申請加入CPTPP。（美聯社檔案照）

    2021/12/11 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本首相岸田文雄十日在參院院會答詢時，對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事表示歡迎。

    參院院會正在進行對岸田政府的施政質詢，連兩天都有參議員問及台灣事務。日本維新之會參議員淺田均十日就台灣申請加入CPTPP一事，要求岸田表示看法。淺田強調，從經濟安全保障的觀點，對中國的加入應慎重應對，另一方面，對於共享價值觀的台灣加入，則應以更積極的態度從旁協助。

    岸田表示，對日本而言，台灣是共享基本價值及緊密經濟關係的極重要夥伴，台灣為申請加入做了很多努力，日本對此表示歡迎。日本也將基於戰略觀點和國民的理解，主導CPTPP的討論，並發揮更積極的角色功能。而對於中國的申請加入，岸田則說，雖然在貿易或觀光方面有各種意見，但首先最必要的是確認中國是否已準備好完全滿足CPTPP的高標準。

    另外，就尼加拉瓜宣布與台灣斷交，日本副官房長官木原誠二指出，對日本而言，台灣是共享基本價值觀，並有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴、友人，對於尼台斷交一事，日本將從兩岸關係與地區和平穩定的觀點，密切關切今後的影響。

    尼加拉瓜宣布與台灣斷交一事，受到日本媒體重視，一般解讀這是中國針對美國邀請台灣參加「民主高峰會」的報復手段。產經新聞也提到，美國總統拜登在上月七日，曾痛批奧蒂嘉再度當選尼國總統的大選是「非民主的默劇選舉」。

    自民黨友台議員︰應保護台灣國際生存空間

    日本自民黨外交部會長佐藤正久、前外務副大臣鈴木馨祐等友台議員，十日也在推特貼文表示遺憾。佐藤強調日本必須加強與中南美和太平洋島國的關係，但他也擔心財務省削減政府開發援助（ODA）經費的壓力，將造成當地大使的活動受到限制。

    鈴木則表示，他擔任外務副大臣時曾與尼國總統就台尼關係進行深入會談，對於尼國的決定感到極為遺憾。他強調，日本應努力保護共有自由、民主及人權價值的台灣在國際社會的生存空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播