公投四個不同意 翁章梁：用選票支持台灣

嘉義縣長翁章梁（右二）、立委蔡易餘（中）等人，昨日到水上市場進行公投宣講。（記者蔡宗勳攝）

2021/12/11 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕十二月十八日四大公投案投票日進入倒數階段，民進黨嘉義縣黨部昨早在縣長翁章梁、立委蔡易餘帶領下，前往水上市場掃街宣講，籲請大家用選票支持台灣、保護台灣，投下四個不同意票；民進黨嘉市黨部及市議會黨團今晚六點四十五分在嘉市九華山地藏庵廣場舉辦公投宣講說明會，邀鄉親到場參與。

嘉市黨部今晚九華山地藏庵宣講

昨早翁章梁、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、嘉縣議員林緗亭、民進黨嘉縣黨部主委林秀琴等人在水上市場逐一向攤商、顧客拜託投下四個不同意票，民眾反應熱烈，還有人高喊「不能讓國民黨再亂下去了」，一定要用四個不同意來教訓國民黨。

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翁章梁說，嘉義出身的已故前立委蔡同榮人稱「蔡公投」，他生前爭取而來的公投權利，得來不易，呼籲大家都要去投票，支持民進黨政府，讓台灣走向國際。

嘉縣公投投票權人數四十三萬六千八百九十四人，全縣十八鄉鎮市合計開設五百三十間投開票所，因應疫情，加強防疫工作，投開票所工作人員較以往增加，合計七千四百八十人，投票通知單及公報將在十四日之前送達選舉區內各家戶。

嘉市符合公投投票資格者二十二萬一千零三十八人，東、西區合計開設一百八十九間投開票所，總配置二千八百零三位人力，十日已進行公告，並陸續發送投票通知單及公報。

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