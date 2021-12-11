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    《雲林》民進黨麥寮、斗六宣講公投 賴蘇：都投不同意

    副總統賴清德（中）出席雲林麥寮公投說明會，拜託鄉親十八日踴躍投票，投下四個不同意讓台灣走進國際。（記者黃淑莉攝）

    副總統賴清德（中）出席雲林麥寮公投說明會，拜託鄉親十八日踴躍投票，投下四個不同意讓台灣走進國際。（記者黃淑莉攝）

    2021/12/11 05:30

    倒數衝刺兩人疾呼踴躍出來投票 讓台灣不會再亂下去 逾三千鄉親力挺

    〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕四大公投案投票進入倒數，雲林縣民進黨全力衝刺，昨天晚上在麥寮、斗六同步舉辦「四個不同意台灣更有力」說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都到場宣講，請託鄉親十二月十八日公投踴躍出來投票，而且四案都投不同意，讓台灣走進國際。

    賴批公投案擋台走向國際

    昨晚在斗六、麥寮的公投說明會分別吸引逾三千名鄉親到場，賴清德抵達現場先進入鎮南宮、南聖宮祈求玄天上帝、關聖帝君保佑，疫情早日過去、人民安康樂利，還有公投四個不同意台灣更有力。

    賴清德針對四大公投案逐一向現場民眾說明，賴清德表示，四個公投過去國民黨都支持，現在卻反對，完全是政治目的，民進黨拜託大家投四個不同意都是根據事實，且為了台灣發展我們應該勇敢、有自信開大門走進國際。

    賴清德指出，中國對台灣處處打壓，軍機每天飛來台灣領空，台灣需要國際社會支持，國際社會也需要台灣加入，大家互助，這四個公投案對台灣一點幫助都沒有，根本是擋住台灣走向國際的大石頭，為了台灣未來、下一代的未來，請大家十八日踴躍出來投票、投下四個不同意。

    蘇簡報政府對人民的照顧

    蘇貞昌以簡報方式向現場鄉親說明這幾年小英政府對人民的照顧，拜託大家四個不同意台灣更有力、四個不同意台灣不會再亂下去。

    陳吉仲也表示，對開放萊豬政府有配套，有養豬產業百億基金來確保台灣養豬產業競爭力，國民黨阻擋萊豬則是在台灣和美國間放路障，呼籲大家一定要投不同意。

    行政院長蘇貞昌呼籲民眾公投四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    行政院長蘇貞昌呼籲民眾公投四個不同意台灣更有力。（記者黃淑莉攝）

    民進黨昨晚在雲林麥寮公投說明會湧入3000多人。（記者黃淑莉攝）

    民進黨昨晚在雲林麥寮公投說明會湧入3000多人。（記者黃淑莉攝）

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