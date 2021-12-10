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    首頁　>　政治

    深藍找戰犯 侯：國家人民利益優先

    針對深藍團體到國民黨中央抗議，要求黨主席朱立倫懲處新北市長侯友宜，侯回應說，他凡事以國家人民的利益為最大優先考量，至於黨派及個人，絕對不會超過國家。 （記者賴筱桐攝）

    針對深藍團體到國民黨中央抗議，要求黨主席朱立倫懲處新北市長侯友宜，侯回應說，他凡事以國家人民的利益為最大優先考量，至於黨派及個人，絕對不會超過國家。 （記者賴筱桐攝）

    2021/12/10 05:30

    〔記者賴筱桐、邱書昱、何玉華／新北報導〕有藍營團體到國民黨中央抗議，批評新北市長侯友宜反對核四重啟，要求黨中央懲處。侯昨天回應，他凡事以國家、人民的利益作為最優先考量，黨派及個人利益都不重要，絕對不能超過國家及人民。

    侯友宜昨天在市政行程受訪、傍晚也接受廣播電台專訪。侯強調，服務公職已四十一年，凡事以國家、人民的利益作為最優先考量，黨派、個人利益都是其次、最卑微的，絕不能超過國家權益。他堅守的信念是守護國家、照顧市民需求，選舉和職位都沒有那麼重要，重要的是「定位」，如果凡事都用選票考量，這樣就有很多事都做不成，他堅持國家、人民優先的價值不能改變。

    國民黨昨晚在新北市新莊區舉辦公投宣講，媒體詢問侯缺席原因？他回應，昨晚在淡水區剛好有觀光的市政行程，他非常關心人民健康、社會安定、產業永續發展等議題，會在市政行程以具體的行動來表達他的態度跟想法，大家在自己的崗位好好做事，努力關心國家及人民的權益。

    有關四項公投議題，侯友宜表示，公投是專業、理性、科學，好好辯論讓真理愈辯愈明，最後要尊重多數的民意。有兩項公投議題涉及能源政策，這是中央的權責，中央要清楚論述而非製造對立，他擔任十一年的新北市核安監督委員會主委，中央必須拿出確保核安、妥善處理核廢料的魄力決心，這是科學解決問題的態度，如果做不到，受害的是台灣民眾。

    至於萊豬議題，侯友宜反問說，政治能超越人民的健康安全嗎？沒有健康、生命還要談什麼？他是在豬肉攤長大的孩子，台灣豬肉好吃、健康有營養，歐洲及美國大部分民眾有吃萊豬嗎？這不是政治選舉，守護人民的健康最重要。

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