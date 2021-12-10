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    國民黨公投造勢 馬朱上陣催票

    國民黨昨在新北市新莊體育館前廣場舉辦公投說明會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌與前國民黨主席江啟臣等人出席。（記者陳志曲攝）

    國民黨昨在新北市新莊體育館前廣場舉辦公投說明會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌與前國民黨主席江啟臣等人出席。（記者陳志曲攝）

    2021/12/10 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨昨晚在新北市新莊區舉辦公投說明會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣及中廣董事長趙少康等人輪番宣講。朱立倫批評說，有多項公投議題都是民進黨過去的主張，根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」，民進黨組的「台灣隊」則是專門跟人民作對。

    馬英九表示，禁止萊豬進口與台灣能否加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）根本沒有關係，因為美國也不是會員國，民進黨指他擔任總統時也開放萊牛進口，但台灣人每年食用的豬肉是牛肉的七倍，豬內臟是牛內臟的三十四倍，當初就已講好牛、豬分離，豬肉絕不開放，蔡英文總統去年沒先跟行政院、立法院商量就自行宣布進口，根本是獨裁。

    朱立倫也指出，四項公投都是站在百姓的角度，反萊豬跟政黨利益哪有關係？民進黨上次在公投輸了就翻桌，透過立法院硬要把公投與大選分開；曾經到桃園大潭說要藻礁永存的是蔡英文，她如今又反對遷移三接來保護藻礁，根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」；台灣去年跟今年都大停電，重啟核四至少是缺電的備案。

    江啟臣表示，如果政府做得好、順應民意就不用舉辦公投，如今的民進黨政府就是怕大家太閒了，才做一些跟民眾對立的事情，大家不吃萊豬就進口萊豬，此次公投有三項是民進黨過去的主張，等於是「現在的民進黨在跟過去的民進黨對決」。

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