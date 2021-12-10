綠7縣市長領軍 拚4個不同意

民進黨遍地開花總動員

2021/12/10 05:30

南北串聯動員 路口宣講

〔記者／綜合報導〕四項公投投票日倒數八天，民進黨下達動員令，七執政縣市長昨南北串聯總動員，領軍在各自轄區站路口宣講，呼籲民眾冷靜思考國家發展未來，投下「四個不同意」，不少駕駛及路人也熱情比出「打叉」手勢回應。

籲民眾冷靜思考國家未來

昨天上午八點廿分，屏東縣長潘孟安與多位黨公職在雙園大橋宣講。潘表示，屏東就有核三廠，多年來南電北送，結果核廢卻無解，有安全疑慮的核四不該重啟。

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高雄市長陳其邁也在清晨上班前的交通尖峰，率領多位黨公職，在鳳山區媽祖港橋旁向市民懇託「四個不同意」。他呼籲市民理性思考台灣何去何從，如何讓台灣可以進入國際經貿組織？如何讓台灣經濟更繁榮？

至於台南市長黃偉哲則率各級民代、黨公職在中華東路和小東路口進行路口宣講。他表示，核四重啟不僅要花費巨資，還可能造成核安危機，呼籲全民最後做出最明智的抉擇。

嘉義縣長翁章梁與多位黨公職一早也在中埔鄉三和地區進行路口宣講，翁說，這次公投很重要，好不容易台灣能和世界支持自由民主的國家作伙行，呼籲鄉親投下四個不同意，讓台灣走進國際。

新竹市長林智堅與立委柯建銘等黨公職，昨早則選在光復路新竹科學園區大門口向市民拜託。林智堅說，公投議題中的重啟核四與三接，攸關台灣產業發展與能源轉型，美豬議題攸關國家誠信問題、公投綁大選造成選務紊亂，因此請市民堅定投下「四個不同意」。

桃園市長鄭文燦則是領軍前往龜山區三民路與萬壽路口，在胸前比出「打叉」手勢，呼籲市民讓台灣民主增加更大的力量，能源與經濟發展才會穩定，台灣才能穩穩地走下去。

至於最北端的基隆市長林右昌、立法委員蔡適應和多位黨籍議員，昨早趕往基隆火車站南站出口廣場，請市民投下四張不同意票，讓台灣用電安全、經濟及貿易環境更加友善，未來政策也能有機會更審慎地討論。

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