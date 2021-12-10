美國防部：強化台灣自衛能力 美國迫切任務

美國國防部印太助理部長瑞特納八日出席國會聽證會時指出，中國是步步進逼威脅，強化台灣自衛能力，對美國來說是「迫切任務」。（法新社）

2021/12/10 05:30

助卿康達：北京對台施加影響力 包括在台內部活動

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院、國防部高層官員八日指出，中國對台灣進行破壞穩定和「蓄意挑釁」行動，北京對台灣施加影響力的手段，包括「在台灣內部的活動」，因此，強化台灣自衛能力，對美國來說是「迫切任務」。

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美國國防部助理部長瑞特納、助理國務卿康達八日出席聯邦參議院外交關係委員會聽證會，主管印度—太平洋安全事務的瑞特納說，中國是步步進逼威脅，「台海突發事件是緊迫進展的狀況」，「強化台灣自衛能力，是迫切任務也是嚇阻的重要一環，這毫無疑問」。

美與多國印太軍演 嚇阻中國

他說，中國在台灣周邊的海、空行動，是「蓄意挑釁」，增加印太武裝部隊之間誤判的可能性，「他們危害此區域的繁榮和安全，這也是中國軍隊對印度、日本、菲律賓和越南在內，該區域其他美國盟邦夥伴的脅迫和侵略模式的一部分」。他指出，現在多國正強化在印太的軍事存在，「支持加以嚇阻的意願也是前所未見」；意指與加拿大、英國和日本在印太地區的聯合軍演。

北京武力犯台 會是嚴重錯誤

康達表示，美國持續反對片面改變現狀，兩岸問題應以符合台灣人民意願與最佳利益的方式和平解決，因此，美國嚴重關切中國對台灣愈加挑釁且脅迫的作為；他重申日前國務卿布林肯的警告，中國若武力犯台，會是有非常嚴重後果的重大錯誤。他說，美國也應該協助台灣抵抗來自中國的經濟脅迫，並且拓展外交空間；他並提到，北京對台灣施加影響力的手段，包括「在台灣內部的活動」，但拒絕進一步說明細節。

這場聽證會上，兩黨力促強硬應對北京對台愈加咄咄逼人的行徑，兩黨議員都認為，若中國拿下台灣會「顯著損害美國關鍵利益和在印太的聯盟」。外委會共和黨領袖里契說，「這將讓中國在第一島鏈取得平台，宰制西太平洋，並威脅美國本土」，且對日本安全、美日同盟會造成難以輕忽的後果，半導體供應鏈也會落入中國之手，還會讓中國在南海、中印邊界等其他領土爭議更大膽行事。

前駐日大使、共和黨籍議員海格提提到日本前首相安倍晉三有關台灣有事的談話，問到台灣對區域安全的戰略重要性，瑞特納說，「很必要」，「我們與台灣的夥伴關係，維繫住我們與盟邦夥伴的網絡。」外委會主席梅南德茲問美國是否應該改變實行多年的對台「戰略模糊」政策，瑞特納表示，改變戰略模糊「無法有意義地強化嚇阻力」，他說，「中國的挑戰是今天的問題、明天的問題，是二○二七、二○三○、四○年和在那之後的問題。我不認為我們應該訂出期限，我們應該確保我們從今天起一直維持嚇阻力。」

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