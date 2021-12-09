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    肉商表態︰不同意禁萊豬 「反萊豬若通過 下一個是萊牛嗎？」

    中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來。（翻攝本報影片）

    中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來。（翻攝本報影片）

    2021/12/09 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕今年元旦起含萊劑豬肉開放進口，但依進口資料顯示，進口豬肉共七萬三七二五噸，美國豬肉進口四○三六噸，萊劑都是零檢出。中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口商不進萊豬是不想給自己找麻煩，但若禁萊豬公投通過，將對國家和產業造成複雜的問題，也直言照反萊豬進口的邏輯，是否意味以後含萊劑美牛也要禁？

    對國家和產業可能造成複雜問題

    李春來有多年進出口豬肉經驗，他和八十多家全國進口肉商去年十二月三日共同表態只會進口「無萊劑豬肉」；時隔一年，他再度強調：「現在進口豬肉每櫃都要檢驗，加工業者要驗，到市場端也要驗，如果驗出萊劑，採買的商家要退貨、還要索賠，顧客不接受，進口商怎麼可能會進萊豬？！」

    進口美豬市占0.4％ 萊豬是零

    李春來也說，若將市占率九成的國產豬算入，今年美國豬肉進口量，只佔整體豬肉量○．四％，萊豬根本是零，「去年進口商都說不會進萊豬，事實證明我們有守承諾」。

    對十二月十八日的禁萊豬進口公投一案，李春來表態會投下反對票。他說：「美國的原則很簡單，就是要開放，但你們不買沒有關係。」他也說，萊牛開放進口近十年，「也沒聽說有吃出什麼問題」。他憂心禁止萊豬進口公投若通過，將引起更複雜的國家跟產業問題。

    李春來說，台灣過去很艱困的時候經常接受美國幫助，「美國對台灣始終是不錯的朋友；以國家立場來看，政府開放萊豬進口，用小的換更大的經濟好處，民間自主不進口就好了！」

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