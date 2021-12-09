公投催票 蔡喊台灣隊站出來

民進黨主席蔡英文昨在中常會前向全黨下達動員令，盼「台灣隊隊友」站出來，一個人拉四票，用四個不同意來確保台灣有更好的未來。（記者劉信德攝）

2021/12/09 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨宣布衝刺四項公投不同意票「十加一」行動計畫，民進黨主席、總統蔡英文於中常會前向全黨下達動員令，並向國人喊話，邀請所有支持台灣繼續進步的「台灣隊隊友」站出來，一個人向親朋好友拉四票，用四個不同意來確保台灣有更好的未來。

一人拉四票 確保台灣有更好的未來

蔡英文指出，這次公投不是哪個政黨或哪個政治人物輸贏問題，而是台灣能否繼續走在正確道路上，能否受到國際社會信賴問題。她強調，四大公投關乎台灣能不能走出去，在國際政經情勢關鍵時刻，我們沒有理由停下來。

請繼續往下閱讀...

她表示，現在台灣股市維持在一萬七千點的水準，出口已經連十七紅，今年經濟成長率也可望創下十一年來新高，證明當前國家經濟動能相當強勁，因此，我們不能接受反反覆覆的能源與貿易政策，不能讓台灣發展「倒退嚕」。

蔡英文指出，十八日的四大公投關係到國人的生活、未來與荷包，在最後階段，執政黨全體黨公職都要走上街頭、走進市場，捍衛正確政策，確保台灣穩健發展，只要關心台灣未來，支持台灣繼續進步，「你就是台灣隊的一份子，我們就是台灣隊友」，為了安全穩定能源轉型、對等開放的國際貿易、落實公民投票精神、讓台灣民主繼續深化，台灣隊友應該站出來。

蔡英文拜託大家一個人拉四票，這四票不是要選誰，而是要選擇你的未來，「台灣隊站出來，一二一八總動員」，用四個不同意來確保台灣有更好的未來。

今起七地方首長領軍 「站路口」宣講

民進黨昨也宣布至投票當日「十加一」行動計畫。今起由七名執政縣市首長領軍「站路口」宣講，拉開全台黨公職街頭宣傳序幕；黃金週的本週六、週日，計畫在台中市、新北市、台南市舉辦大型活動；投票前一天，則會於台北市凱道與高雄市分別舉辦大型造勢衝票，直至十八日投票結束前，都會以發簡訊、打電話催票，衝刺到最後一刻。

民進黨秘書長林錫耀表示，經過一個多月溝通，現在已到「黃金交叉」時刻，相信十八日投票可以印證，正確方向路線才是民眾最好的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法