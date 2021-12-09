民主峰會登場 唐鳳將發表「國家聲明」

美國今（九）日召開首屆「全球民主峰會」，行政院政務委員唐鳳將發表約三分鐘的國家聲明，並擔任「科技與民主」場次與談人，分享台灣民主故事。（資料照）

2021/12/09 05:30

白宮：防範威權、打擊貪腐、促進人權 台灣能做有意義承諾

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕美國今（九）日將召開首屆「全球民主峰會」，行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會。唐鳳將發表約三分鐘的國家聲明，並擔任「科技與民主」場次與談人，分享台灣民主故事。白宮資深官員表示，台灣是領先民主政體，對峰會防範威權主義、打擊貪腐與促進人權等目標能作出有意義承諾。

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拜登主持線上會議 全球逾百民主國家參加

美國總統拜登於十二月九日至十日主持「民主峰會」線上會議，邀請全球一百多個民主國家的領袖及代表參加。我國由唐鳳與蕭美琴代表與會，另國安會、行政院政委羅秉成辦公室、行政院性平處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及台灣民主基金會也將派代表旁聽。

外交部說，唐鳳將以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並應邀擔任與談人，在台灣時間十二月十日晚間十時三十分參與「科技與民主」場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」分組討論。該場次由美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾主持，與談人包括拉脫維亞總統李維茲、美國前駐聯合國人權理事會大使多納霍、印度智庫觀察者研究基金會會長薩蘭、卡內基國際和平基金會研究員桑布利和西班牙IE大學教務長穆尼茲等。

台灣公民團體受邀 談捍衛民主可扮演角色

外交部指出，唐鳳是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表，屆時將討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技抗疫、建立信任與透明、對抗國家策動假訊息攻勢的經驗。此外，「民主峰會」也邀請台灣公民社會團體參與；台灣民主基金會及台灣人權促進會將分別出席「防範威權主義」及「促進人權」的工作小組，討論公民團體在捍衛民主價值可扮演的角色。

外交部強調，台灣除與各界分享成功民主故事，也將持續與美國等理念相近國家透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台強化合作，捍衛普世民主自由價值。

美國白宮資深官員在背景簡報中說，台灣在促進更透明、反應敏捷與充滿活力的民主方面擁有豐富經驗。美國也視台灣為防堵假訊息的最佳實踐，台灣並善於利用科技提升政府治理的透明度與快速反應。這就是台灣這次參與民主峰會的意義。

白宮官員也補充，台灣參與民主峰會是基於「台灣關係法」、美中三公報與對台六項保證為指引的「一中政策」。美國認為台灣可以對民主峰會的目標作出有意義承諾，包括防範威權主義、打擊貪腐與促進國內外人權目標等。

全球民主峰會

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