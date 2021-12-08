斯洛伐克團訪科技部 拓展合作領域

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（左圖）昨率領官員團代表十三人拜會科技部。部長吳政忠（右圖）表示，持續推動台斯科技合作，未來將拓展合作領域。（臉書、資料照）

2021/12/08 05:30

〔記者楊綿傑、黃佩君／台北報導〕斯洛伐克經濟部政務次長葛力克昨率領官員團代表十三人拜會科技部。部長吳政忠表示，持續推動台斯科技合作，未來將拓展合作領域，包括推動園區交流與太空科技合作，而斯國參訪團今將參訪竹科等單位。

今參訪竹科 將簽訂多項備忘錄

科技部表示，訪團將於今日參訪竹科管理局、國家實驗研究院的國家太空中心（NSPO）與台灣半導體中心（TSRI）。而竹科先前已與Zilina大學簽訂備忘錄（MOU）以促進雙方合作，今將完成與Kosice大學的MOU。另斯國太空發展辦公室也將代表該國投資暨貿易發展局與國家太空中心簽署合作備忘錄，共同推動太空產業合作。

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科技部說明，關於台斯雙邊科研合作，已持續透過雙邊協議機制與斯洛伐克科學院及教育科研暨體育部所轄研究發展署，共同補助合作研究計畫及人員交流計畫。

我國訪問團十月拜訪斯洛伐克科學院時已與斯國合作協議機構就雙邊合作交換意見，並聽取科學院量子研究中心（RCQI）主任兼歐盟量子旗艦計畫指導委員Vladimír Bužek博士簡報，也參觀歐盟在RCQI佈建的歐洲第一條量子通訊網路。吳政忠期許未來兩國能深化科研合作，並拓展在量子通訊的合作。

台斯廠商媒合 商機上看八千萬美元

經濟部貿易局昨表示，已委託貿協於昨起兩天舉行台斯商機媒合會，共有六十一家台商與十九家斯洛伐克商進行破百場洽談，預計可有八千萬美元商機；潛在合作領域包括電動車、半導體與雲端服務、智慧城市、航太區塊鏈等。

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