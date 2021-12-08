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    首頁　>　政治

    自由日日Shoot》美宣布外交抵制北京冬奧 立委促蔡政府跟進

    西藏流亡人士日前在印度達蘭薩拉，以奧運五環上掛著假人偶的道具，指控中國殘害西藏、新疆、香港等地人權，沒資格舉辦北京冬季奧運會。（美聯社檔案照）

    西藏流亡人士日前在印度達蘭薩拉，以奧運五環上掛著假人偶的道具，指控中國殘害西藏、新疆、香港等地人權，沒資格舉辦北京冬季奧運會。（美聯社檔案照）

    2021/12/08 05:30

    〔記者簡惠茹、陳鈺馥、呂伊萱、楊綿傑／台北報導〕冬季奧運明年二月在中國北京舉辦，美國白宮發言人莎琪宣布，美國政府將外交抵制北京冬奧與殘障奧運。不過，蔡政府並未在第一時間做出是否跟進美國外交抵制北京冬奧的決策，尚待開會討論評估。民進黨立委主張，台灣應和民主陣營站在一起，一起行動；立法院時代力量黨團也認為，台灣應該積極站出來，以外交手段抵制北京冬奧。

    府：將考量局勢適當因應 會保障選手參賽權

    總統府發言人張惇涵說，已注意到美國政府的相關訊息，也正就相關情勢進行進一步了解；政府各相關部會將考量各方面的局勢發展後，再做出適當因應，但保障選手參賽權利，提供選手協助與照顧，是政府的責任。外交部發言人歐江安表示，政府目前正就相關情勢，做進一步了解，後續也會有跨部會討論，做出妥適因應。

    知情官員表示，關於要不要加入抵制北京冬奧行列，政府已組成專案小組研議，由行政院政務委員羅秉成擔任召集人，邀集外交部、陸委會等部會協助，未來將進行相關評估，府方及國安單位亦會提供意見，目前尚未開會討論此議題，政府立場會審慎評估。

    立委：台灣應和民主陣營一起行動 外交抵制

    不過，民進黨立委林俊憲表示，美國因為中國違反人權，抵制參加北京冬季奧運，中國不但破壞區域安全穩定，對台灣更是窮凶極惡的威脅，如果全世界都政治抵制，台灣更應該響應抵制，台灣應和民主自由陣營站在一起，一起行動，以外交手段抵制中國，當然另一方面選手參賽權應該受到保障。

    台聯秘書長周倪安指出，蔡政府前年也支持撐香港運動，如今許多香港人的基本自由人權已被中共剝奪，而許多台灣人在中國被失蹤或被任意關押，我政府對此束手無策，在在顯示中國經常侵犯人權，與民主國家相違，為了保護我主權與選手安全，政府應跟進美國，做出抵制北京冬奧的決定，不要派出任何官方或外交代表前往北京參加冬奧。

    時代力量黨團表示，台灣除了和美國同樣是民主及人權國家，台灣更是位居中國威逼打壓的最前線，應該積極站出來，以外交手段抵制北京冬奧。時代力量黨團已經在立法院院會提議「建請行政院審慎評估國際抵制北京冬奧的局勢，並做出適當回應」，請立法院長游錫堃儘速召集協商。

    行政院長蘇貞昌昨出席「南島民族論壇」時表示，台灣的子弟在國際賽會上揚眉吐氣，今年七月的奧運表現優異，政府一直都為選手爭取參與比賽的機會，對於國際情勢的變化，政府都嚴密注意，亦會對各種情況妥善因應。

    美國總統拜登。（美聯社）

    美國總統拜登。（美聯社）

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