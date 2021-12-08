藍為顏施壓司法？ 羅秉成：司馬昭之心

行政院政委兼發言人羅秉成昨天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。（翻攝自直播）

2021/12/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院司法及法制委員會國民黨籍召委葉毓蘭前天邀請檢調首長到立院報告並備詢，但報告主題被批評違憲、介入檢調偵辦中的中二選區立委補選。行政院發言人羅秉成昨表示，檢察官等獨立行使職權者沒有備詢義務，從邀請對象看，可說是「司馬昭之心」，民眾一看就知道什麼事情，「這樣檢察官怎麼辦案？」

羅秉成昨接受廣播專訪，被問到葉毓蘭在立院的議程安排「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」是否違憲？ 羅秉成回答，的確值得商榷。大法官釋字第四六一號寫得很清楚，依法獨立行使職權，不受外部干涉之檢察官、公平交易委員會委員等人員，沒有備詢義務。

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羅秉成說，以前立法院不是沒有邀過總長，但是因為預算案，這次則是報告案。從議程的標題、邀請的對象看，以專題報告案邀請檢察總長、也邀請台中地檢署檢察長，「這就呼之欲出了」，怎麼會邀請個案？

檢察總長江惠民等檢察官請假缺席，對此，羅秉成說，他們的確都不該到場，「到了反而對不起自己的職務」。把承辦個案的檢察長找到立法院，「這樣檢察官怎麼辦案？」

盼給檢方獨立辦案空間

主持人追問，顏寬恒對此也不避嫌，還批民進黨團總召柯建銘「本身就違憲亂政」。羅秉成回應直嗆，「要做立委的人，可以好好看看法律怎麼規定」。大家留給檢察官辦案的獨立空間比較好，不要有太多政治操弄或干涉。

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