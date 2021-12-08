顏寬恒自拆違建 中市議員促市府追稅 籲顏家捐地

台中市議員施志昌（右）對於南屯違建案，促市府追稅並建議違建人捐地。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市二選區立委補選參選人顏寬恒昨拆除南屯楓樹段八一七地號公保地違建，台中市議員施志昌、鄭功進與林祈烽昨天在市議會質詢時要求限期拆除、追稅，也建議違建人捐地；都發局長黃文彬表示，違建人正在進行拆除，若時間到未拆完，將依規監督至拆除完畢。

市長盧秀燕表示，台中市有一萬二千三百五十五公頃公保地，不能有預設立場，至於哪塊地要處理，一切依法處理：地方稅務局長沈政安則表示，從二○一二年起，已依公共設施保留地依法徵收千分之六的稅率。對於議員建議顏家人捐地，顏寬恒競選辦公室表示，不予置評。

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市議會昨天進行市政總質詢，市議員施志昌表示，公保地的問題累積幾十年，一般的民眾被限制了幾十年，能賣的都賣了，結果都被一些有能力、有背景的人，就像八一七這塊地的地主圈地圈走，還能用自用住宅的目的蓋包含大量違建的招待所，如果不是最近被挖出來，還要違法使用幾年？

施志昌質疑，該名違建人自己去買公保地，並不是持有土地期間被劃為公保地，昨天早上竟然還出來說持有公保地是惡夢？這跟廣大本來私有土地突然被劃設為公保地的人根本無法相提並論，一個是投機者、廣大的民眾才是真正的受害者。

施志昌表示，盧秀燕市長對於該違建的回覆，指法規上都有寫，請大家回去查。結果翻遍了法規也查不到哪一條有規定拆除時限，事實上是市府裁量的。很顯然，盧是在逃避問題、混淆視聽。

施志昌質疑，若要等排拆，現在已經累積超過十萬件違建，以一年拆除三千至三千五百件的量來看，要等三十年以上。

施志昌也要求市府清查八一七公保地是否有確實繳納地價稅。他也呼籲違建人，違法使用多年，早已超出當初購買的價值，不如無償捐贈給市府。

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