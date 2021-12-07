日相岸田施政演說 岸信夫曾要求加入台海議題

日本防衛大臣岸信夫。（歐新社檔案照）

2021/12/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕日本臨時國會六日起開議，日本媒體報導，防衛大臣岸信夫曾要求在首相岸田文雄發表的施政演說中，加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量」的文字，但最後並未被採納。

「台海穩定與日安保無法分開考量」

岸田六日在臨時國會發表施政演說（所信表明演說）。在外交安保政策方面，岸田表示，將基於國家利益，以實現區域和平與穩定為目標，與鄰國展開堅定的外交。對於中國，該堅持的主張仍須堅持，在強烈要求中國採取負責任行動的同時，也將就共同課題進行合作，建立具建設性且穩定的關係。

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岸田還表示，面對嚴峻安保環境，將秉持速度感，從基本面強化國防能力，不排除對敵基地攻擊能力的選項，在一年內更新國家安保戰略、防衛大綱及中期防衛力整備等三大防衛相關文書。

富士新聞網（FNN）報導，岸信夫在施政演說草擬階段，向官邸要求在對中外交部分加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量，敦促和平解決兩岸關係」的文字。岸信夫主張，台灣局勢對安全保障極為重要，日本國民和國際社會均高度關注，政府應將這項事實及政府的態度，在施政演說中以易於理解的方式傳達給國民。

防衛省與首相官邸攻防 終未被採納

據報導，防衛省與官邸之間曾就是否明文納入「台灣海峽的和平穩定」文字展開攻防，但官邸方面態度始終保守。官邸相關人士解釋，一般而言，過去的施政演說從未提及台灣。

報導還指出，對於明年二月將在中國北京舉行的冬季奧運會，歐美國家已開始表態將發動外交抵制，但日本至今仍持觀望態度，未來岸田政府的對中政策備受矚目。

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