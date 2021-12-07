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    海峽論壇是統戰平台 陸委會︰國人勿參加

    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    2021/12/07 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦舉辦的海峽論壇將於十二月十日登場，陸委會副主委邱垂正昨日在立法院答詢強調，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，全由中共主導及設定議程，這幾年越來越露骨且直接，已禁止中央部會參加，更不樂見地方政府參與，呼籲國人不要輕易參加。

    第十三屆海峽論壇將於中國福建廈門舉行，中國全國政協主席汪洋將出席致詞，中共並邀請台灣各界來賓以不同方式出席，國民黨將派副主席夏立言以視訊方式與會，去年倡議「一國兩制台灣方案」的新黨主席吳成典將出席。

    民進黨立委王美惠昨天在立法院內政委員會砲轟，海峽論壇就是要對台灣統戰，若有人執意參加，陸委會要如何因應？邱垂正表示，海峽論壇今年是第十三屆，向來都是中共展現對台大交流的統戰展示場，陸委會長期以來禁止海峽論壇在台灣舉辦分支論壇。

    兩岸條例有規定 不要踩紅線

    邱強調，海峽論壇這幾年越來越露骨且直接，我國已禁止中央部會參加，更不樂見地方政府參與，我國禁止台灣相關機構、個人及團體，以任何形式參與消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」各種形式之會議，更不得參與任何政協形式的民主協商，任何要去的人都應注意兩岸條例相關規定，不要成為中共統戰的對象。

    民進黨立委莊瑞雄也批，中共要懲罰台獨頑固份子及「台獨金主」，政府有沒有任何實際作為？邱垂正說，這對兩岸關係有很大負面影響，台商在中國除了投資風險，又多了一項政治風險，這些舉措中共將自食惡果，陸委會持續關注發展，反制措施正在研議中；政府也會積極輔導台商回台投資。

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