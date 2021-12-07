索羅門總理指台灣代理人策動暴亂 外交部斥「執政不力嫁禍台灣」

索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（法新社檔案照）

2021/12/07 05:30

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉上月發生動亂，要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，迫使其在六日面臨國會不信任案表決。不過，由於執政聯盟佔席次優勢，蘇嘉瓦瑞最終逃過被罷免，而他在表決前更將上月底的政治動亂，直接歸咎於「台灣代理人」（Taiwan agents）暗中策動，令國家陷入危機。

對於蘇嘉瓦瑞的指控，外交部昨關切並嚴正駁斥不實。外交部發言人歐江安昨表示，蘇嘉瓦瑞將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對我國友好的民主派人士，外交部對其不負責任的言行表達遺憾，並予以譴責。

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蘇嘉瓦瑞躲過罷免

《法新社》報導，親中立場鮮明的蘇嘉瓦瑞在國會不信任案表決中，以三十二票反對、十五票同意、兩票棄權，順利保住總理大位。

這場爭端源自荷尼阿拉上月底要求蘇嘉瓦瑞下台的示威活動，不料場面失控，包括國會大廈、警察局和中國城的商家都被縱火，當地警察無法控制局面，最後由澳洲聯邦警察等外國前往支援才平息。反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）等人隨後指控蘇嘉瓦瑞政府利用中國資金鞏固權力，在國會發起不信任案。蘇嘉瓦瑞當時即暗示，示威受到台灣、美國等「外力」介入煽動。

在國會辯論時，蘇嘉瓦瑞利用長達兩小時自我辯護，強調自己沒有做錯事，此時下台等同向「流氓和目無法紀」低頭。他表示，自己不會向「邪惡勢力」或「台灣代理人」屈服，「如果要我下台，必須透過合法程序，由國會議員表決，而非聽信台灣代理人所說」，其談話期間一度情緒激昂到用椅子敲擊地面。

據報導，不滿蘇嘉瓦瑞的群眾多來自最大省馬萊塔省，當地民眾認為自己沒有獲得中央政府的公平待遇，且不同意蘇嘉瓦瑞在二○一九年與台灣斷交，改與中國建交。馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）日前表示，示威與外國干涉無關，而是源於貪污、失業和非正式住宅區（貧民窟）等嚴重的內政問題。

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