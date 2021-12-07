台斯決成立工作小組 推動半導體、太空科技等領域合作

斯洛伐克經濟部政次葛力克。（記者田裕華攝）

2021/12/07 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與斯洛伐克昨召開首屆「跨部會經濟合作諮商會議」。斯洛伐克經濟部次長葛力克表示，雙方已同意就半導體、太空科技、智慧城市等領域成立工作小組，繼續推進合作。

台斯首屆「經濟合作諮商會議」昨登場。據指出，此會議與捷克或波蘭之間召開的次長級經濟諮商會議形式有所不同，是由國發會統籌，盤點科技、經濟、教育、交通各部會業務進行；斯洛伐克有經濟、外交、教育、能源、商務、投資及國家科學院等共十八位各部會官員來台與會。亦即除經貿外，也探討教育文化及觀光等多元面向，可說是提升關係的新模式。

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國發會主委龔明鑫在開幕致詞時表示，十月他率團訪問斯國時，雙方簽署七項合作瞭解備忘錄，商定在產業創新、研發、投資、綠色經濟、智慧城市和替代交通工具等領域展開合作。此次歡迎斯國代表團回訪，疫情期間雙方互贈口罩疫苗，這樣的交流正是蔡總統所說的「善的循環」，也希望這樣的循環擴大到經貿領域。

我外交部次長田中光強調，台灣渴望與理念相近的夥伴合作，實現經濟繁榮，保障生活方式。經濟部政次陳正祺形容，斯洛伐克像是歐洲的秘密花園，有著許多合作潛力，樂見深化雙方經濟發展。

斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲說，台灣是世界上重要的一員，在多個不同領域都享有領先地位。此次經濟合作諮商會議替合作開啟新方式；斯洛伐克與台灣可以合作的潛力產業領域包括半導體、太空工業、區塊鏈、資訊安全、智慧城市和科技人才的交流等。

葛力克則說，斯洛伐克的地理位置可說是歐洲心臟，也有豐沛的高技術人力，歡迎各項投資。他並盛讚台灣是絕佳範例，雖然小、但能在研發領域成為國際領導者，他特別對新竹科學園區印象深刻。

葛力克也透露，他昨天上午已和龔明鑫對談，討論未來合作方向，包括半導體、太空科技和智慧城市等，雙方並同意成立工作小組，繼續推動合作。

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