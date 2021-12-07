自由日日shoot》立委爆 台中電廠工程「10%給顏家」

民進黨立委蘇治芬表示，只要有接台中電廠工程，固定就是10%給顏家，顏寬恒則說，這種沒有證據、資料，如同說故事的指控無從回應。（記者陳建志攝）

2021/12/07 05:30

〔記者黃佩君、陳建志、蔡淑媛／綜合報導〕民進黨立委蘇治芬昨在立院質詢時爆料，「台中電廠政治上就像盧秀燕市長的提款機，也是顏家跟議長的提款機」、「工程是給顏家、環保是給議長，固定十％給顏家」。經濟部長王美花答詢表示「會來注意有無相關情形」，台電董事長楊偉甫則說「我今天才聽到這件事」，強調台中電廠標案都是公開招標，「我們會查一下」。

顏：說故事指控 無從回應

對於蘇的指控，前國民黨立委顏寬恒表示，這是沒有爆料者、沒有證據、資料，只憑著蘇治芬委員一張嘴，靠著立委的言論免責權進行質詢；更何況這五、六年來，都是民進黨在執政，對於這種說故事的指控無從回應。

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至於蘇治芬說「中火政治上就像盧秀燕與議長的提款機」，台中市政府、台中市議長張清照均表示「沒有回應」。

立院經委會昨邀台電對預算進行報告。蘇治芬在質詢時秀出一張台中電廠工程斑駁照片，指「台中電廠政治上就像盧秀燕市長的提款機，事實上也是顏家跟議長的提款機」；還說接獲消息指「工程是給顏家、環保是給議長，只要有接工程固定就是十％給顏家」。

她也詢問：「台電總公司不曉得知不知道，還是默許這樣的行徑存在？」她強調「事實上還有公務人員暗示這十％是『外部成本』」，接工程時必須計算在內。

蘇治芬籲檢調介入調查

王美花答詢時回應「我們會注意有沒有相關的情形」，楊偉甫則表示「我今天才聽到這件事」。蘇治芬直指她不相信，強調「我知道地方有壓力跟難處，包括海上風電，雲林縣政府也是到處傳」。她強調，台中電廠廠商是被台電人員暗示，並批評「黑金的家族包括媒體及談話性節目一致譴責，台電不要當幫兇」。楊偉甫強調，台中電廠所有的標案都是公開招標，「我們會查一下」。蘇治芬表示「你怎麼查？你們招標公開暗示」。她也呼籲檢調介入：「透過國家的武器去查。」

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