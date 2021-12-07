刪3993萬 嘉市明年度總預算過關

嘉市議會昨天完成嘉市政府111年度總預算審議，並舉行定期會閉幕式。（記者丁偉杰攝）

2021/12/07 05:30

歲出編列一六六．六億 刪減○．二四％ 刪幅為三年來最低

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府一百一十一年度總預算昨天由議會完成審議，歲出編列一百六十六億六千二百二十二萬餘元，議會刪減三千九百九十三萬餘元，刪減比例○．二四％，刪幅為市長黃敏惠回鍋擔任市長三年來最低。因應疫情，今年嘉市國際管樂節停辦，與明年第三十屆擴大舉辦，編列三千萬元刪減四百萬元，審定經費二千六百萬元。

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差短十三億賒借收入彌平

回顧黃敏惠本屆上任以來，歲出編列逐年增加，一○九年度編列一百四十六億四千一百七十六萬餘元，刪四千○九十七萬餘元，刪幅○．二八％，一百一十年度編列一百六十億八千七百五十六萬餘元，刪減九千○三十一萬餘元，刪幅○．五六％。

市府主計處表示，一百一十一年度歲入編列一百五十二億八千二百九十五萬餘元，審查後未刪減，歲入歲出差短十三億三千九百三十三萬餘元，以賒借收入彌平。

輔導媒合外送平台千萬全刪

議長莊豐安在定期會閉幕致詞說，議員同仁深入了解預算後，完成總預算審查，對市府各局處施政質詢及建議，市府應以負責任態度答詢，並提供正確資料，市府依法行政的過程，應接受市民公評，作為施政參考。

遭刪減總預算項目中，最大筆為建設處公有市場輔導媒合外送平台一千萬元全刪，智慧科技處公文系統改版共構建置計畫編列三千五百九十八萬元刪減三百九十八萬元為三千二百萬元。

此外，嘉市眷村博物館規劃設計費編列三百七十五萬元、嘉市殯葬管理所新建環保金爐兩座之人力委外操作費用一百五十四萬餘元及運轉費、清除飛灰、爐渣費用一百四十六萬餘元，均刪減僅剩一千元，保留科目。

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