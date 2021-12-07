員工教召14天 企業享租稅優惠

國防部新版「後備軍人召集優待條例草案」揭示，公司、學校等若有員工受召，依法須給付員工薪資，但申報當年所得稅時，可扣除支付薪資一五○％所得額。（資料照，國防部提供）

2021/12/07 05:30

新制教召將試辦 優待條例送政院待審

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明年試辦新制教召，部分後備軍人須召訓十四天；為降低對企業的衝擊，國防部已將新版「後備軍人召集優待條例草案」送至行政院待審。根據草案，公司、學校等若有員工受召，依法須給付員工薪資，但申報當年所得稅時，可扣除支付薪資一五○％所得額；另為增進誘因，志願參與教召的後備軍人，第五次起可受領獎金。

企業支付薪資 可扣除一五○％所得額

據估算，若公司受召雇員每日薪資為一千五百元，並被召訓十四天，公司應支薪二萬一千元，但公司申報當年度所得稅時，可自所得額扣除三萬一千五百元。

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立法院財政、外交聯席會昨審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，邀國防部、財政部官員報告。民進黨立委鍾佳濱質詢指出，考量社會公益，員工若請防疫隔離假，企業申報當年所得時可扣除二○○％所得額；員工為國參與教召，政府能否比照此精神，扣除企業所得額？

財政部長蘇建榮表示，薪資費用得以自企業所得中扣除；國防部長邱國正表示，國防部十一月三日已將新版「後備軍人召集優待條例草案」送至行政院待審，並有相關措施。

根據國防部去年八月公告「後備軍人召集優待條例草案」，未將企業獎勵或稅制扣除方式明文化；新版草案則揭示，後備軍人受召時，所屬機關、機構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假、工資照給，且上述單位申報當年度所得稅時，得將支付於員工受召期間的薪資，乘以一五○％自所得額扣除。

志願參與教召 第五次起可獲召集獎金

「兵役法」規範，後備軍人教召以退伍後八年內四次為限；但為增進誘因，上述草案揭示，受召四次的後備軍人若志願參與後續召集，第五次起可獲得召集獎金，發放基準由國防部擬訂。

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