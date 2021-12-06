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    國民黨議員：侯市政優先

    新北市長侯友宜仍未出席國民黨舉辦的公投說明會，引發國民黨黨內人士質疑與中央步伐不一。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜仍未出席國民黨舉辦的公投說明會，引發國民黨黨內人士質疑與中央步伐不一。（記者周湘芸攝）

    2021/12/06 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕四大公投案投票倒數十二天，新北市長侯友宜仍未出席國民黨舉辦的公投說明會，引發國民黨黨內人士質疑與中央步伐不一。多位藍營的新北市議員分析，侯上任以來始終堅持市政優先，身為國民黨員，相信侯會在適當時機表態，外界不必再見縫插針。

    國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰表示，侯友宜凡事以市政優先，近來遭逢父喪而分身乏術，其情可憫，侯身為國民黨員，相信會配合黨中央的運作，在適當時機表態。他並說，十二月十七日新北市政府和市議會的餐敘，這是每年審完預算案後的例行性餐會，並非侯刻意缺席國民黨的公投夜宿活動，外界不必見縫插針。

    國民黨發言人、新北市議員江怡臻也說，侯對公投議題的立場跟國民黨一致，國民黨此時必須爭取更多民眾支持，如果黨內在此時「獵巫」，反而不利於推動「四個都同意」，不要再白費力氣搞內耗。

    國民黨新北市議員葉元之表示，侯友宜最近出席市政活動時，強調新北市的愛心餐拒絕與使用萊豬的廠商合作，已清楚表達「反萊豬」的態度；至於重啟核四，侯不斷提醒中央積極面對核安與核廢料處理，為市民的健康把關，但始終沒有說「不接受核四重啟」。他推測侯友宜會在適當的時機站出來表達意見，黨內不用急著「獵巫」。

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