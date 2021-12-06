侯走自己的路 黨中央沒轍

侯友宜與國民黨關係冷熱溫度計

2021/12/06 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨衝刺四大公投喊出「四個都同意」，但藍營最大諸侯、新北市長侯友宜對「重啟核四」案持反對立場，僅近期透過市政行程對萊豬議題表態，形同「不沾鍋」。據指出，黨中央已不期待侯能表達「四個都同意」，甚至只要能多鼓勵投票就算達標。

降低期望 只要侯多鼓勵投票也行

侯友宜對四大公投立場遲不表態，藍營內部對侯壓力劇增。據指出，侯友宜在擔任新北市長後，不僅與朱立倫等黨內大頭保持距離，幾乎不碰黨務活動，對於被藍營視為關鍵戰役的四大公投，侯也未和黨中央同一步調，對大型宣講更是「已讀不回」。

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國民黨上週在新北市永和舉辦的大型公投宣講，侯友宜並未出席，接下來由新北市議會正副議長聯合在新莊舉辦的至少五千人大型造勢，空出來給侯的時段仍是「邀約中」；而黨中央十二日的「秋鬥」會師、最後一週在新北市的大掃街、十七日晚間的守夜活動，侯參加機會也渺茫。

據指出，國民黨視公投前夜的十七日守夜活動是重中之重，廣邀國民黨各縣市長參加，甚至提醒不用親自到達現場，可透過錄影音隔空聲援，但新北市方面仍沒回應。

知情人士說，侯友宜當晚受邀與新北市議會府會餐敘，餐敘後，新北市議長蔣根煌應會當面邀侯晚間到夜宿場地聲援，就看到時怎麼發展。

侯幾不碰黨務 與朱等大咖保持距離

對於侯友宜的公投表態，朱立倫日前雖請大家「拭目以待」，其實黨中央心急卻幾乎無計可施。黨內人士透露，黨中央標準已經降低到侯能不用說幾個同意，至少要講出對公投「我同意」，甚至根本不用表態，只要鼓勵民眾出來投票，就對於公投有助益，黨員也能體諒。

新北市的藍營人士則指出，侯友宜上週有藉由市政行程的機會，表達「反萊豬」的立場，這是一個好的開始，看起來侯在黨內壓力下，逐漸把市政行程與公投結合，藉機做一些表態，未來幾個公投題目都可能依照相同模式。

不過，侯友宜與國民黨中央「若即若離」或不同調，公投案只是其中一例。國民黨十月底全代會，侯友宜因參加萬聖節活動而缺席；新北市議員曾就國民黨立委翻備詢台杯葛議事一事質詢侯，他則稱大家好好就事論事，理性探討。

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