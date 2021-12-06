促進印太和平與安全 歐議會外委會︰歡迎台灣發揮積極作用

歐洲議會。（法新社檔案照）

2021/12/06 05:30

〔政治中心／綜合報導〕歐洲議會外委會安全暨防禦小組今將提出「歐盟在印太地區的安全挑戰」報告草案，盼推進歐盟在印太地區涉及地緣政治安全的行動。草案呼籲歐盟與印太國家強化安全及防務合作，並歡迎台灣在促進印太和平與安全發揮積極作用。

歐盟執委會與歐盟對外事務部今年九月共同發布「歐盟印太合作戰略」報告，強調將提升與印太地區的策略性交流。報告同時關切中國在印太地區持續加強軍力部署，導致南海、東海與台海成為區域熱點，可能連帶衝擊歐洲的安全與繁榮。在地緣政治緊張熱區章節中也提及台海。

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不過這份報告對安全與防務項目著墨不多，歐洲議會外委會安全與防禦小組計畫在六日提出一份「歐盟在印太地區的安全挑戰」報告草案，盼推進歐盟在印太地區有積極的涉及地緣政治安全的行動。

另，波海三國的國會友台小組主席，立陶宛議員馬爾德基斯、拉脫維亞議員福燦和愛沙尼亞議員楊森，十一月下旬率團訪台，在台期間接受中央社訪問。對於北京持續對立陶宛經濟施壓，馬爾德基斯形容，與威權政體互動好比賭博，不知規則為何，中國作法就是如此。他強調，立陶宛不會退縮，「面對俄羅斯，我們已經打了疫苗，我們打第二劑疫苗，就是為因應中國」。

福燦則說，波海三國與台灣共享民主、法治和人權等價值，差別在於波海三國在一九九一年秋天已「再次」獨立、脫離蘇聯，獲國際認可國家地位，台灣卻無此機會；他強調，「機會不知何時到來，但我確信機會終究會來」。楊森說，愛沙尼亞支持兩岸和平、談判及台灣人民自決，但如果中國對台發動軍事攻擊， 「我當然希望愛沙尼亞與其他國家一同捍衛台灣」。

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