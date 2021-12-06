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    斯洛伐克高層級經貿團抵台

    斯洛伐克經濟部政次葛力克（左一）昨率領43人訪問團，搭乘政府專機抵台，我外交部政次田中光（右二）在機場國賓門迎接。（記者姚介修攝）

    斯洛伐克經濟部政次葛力克（左一）昨率領43人訪問團，搭乘政府專機抵台，我外交部政次田中光（右二）在機場國賓門迎接。（記者姚介修攝）

    2021/12/06 05:30

    〔記者呂伊萱、姚介修／綜合報導〕斯洛伐克經濟部政次葛力克率領官研產學各界代表共四十三人，昨晚搭乘政府專機抵達台灣。專機機身漆有斯洛伐克國徽和國名，象徵高規格及代表性。訪團在台期間，台斯將召開首屆「次長級經貿會議」，並舉行跨部會的「經濟合作諮商會議」，促進兩國的多元層次夥伴關係。

    斯洛伐克經貿團昨晚抵台，將訪問至十日離台，期間訪團也將晉見蔡英文總統。我駐斯洛伐克代表李南陽隨訪團一同來台，外交部政次田中光和斯洛伐克駐台代表博塔文接機。

    訪團在台期間主要將召開兩項會議，其中葛力克將與經濟部次長陳正祺共同主持首屆「台斯次長級經貿會議」，延續已有共識的議題，針對貿易、投資、電動車、智慧城市、中小企業數位化、新創合作、創新研發等進一步討論。

    另台斯將舉行跨部會的首屆「經濟合作諮商會議」，分有「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討如何促進台斯兩國的多元層次夥伴關係。知情人士指出，此會議由國發會統籌，盤點科技、經濟、教育、交通各部會業務。除經貿外，也探討教育、文化及觀光等面向，可說是因應台灣與中東歐國家關係提升的新模式。

    訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會及相關參訪，進一步拓展經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作。

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