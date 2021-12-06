產經︰第二次2﹢2線上會議本月舉行 台日執政黨將協商CPTPP等議題

總統蔡英文。（資料照）

2021/12/06 05:30

〔編譯茅毅、記者楊淳卉／綜合報導〕日本產經新聞五日引述多名相關人士報導，台灣和日本的執政黨—民進黨與自民黨，預定在十二月召開「二加二」線上會議，就雙邊的經濟安保、台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等議題進行協商。

民進黨︰未接到相關訊息

民進黨人士則指出，雙方在八月舉辦首次二加二會議後，未來會再舉辦第二次會議，不過二次會的時間目前未進行討論，也尚未接到相關訊息。

請繼續往下閱讀...

據報導，雙方已朝本月舉行的方向協調，計畫由自民黨的外交部會長、參議員佐藤正久及經濟產業部會長、眾議員石川昭政代表自民黨出席。民進黨方面亦將派出黨籍立委參加。

八月間，民、自兩黨曾召開「台日執政黨外交國防二加二」線上會議，當時由佐藤和時任自民黨國防部會長的眾議員大塚拓，與民進黨立委羅致政及蔡適應對話。報導認為，由於這次是二度召開二加二會議，故有呼籲在廣泛領域推動台日合作的想法。

在八月召開的台日執政黨外交國防二加二會議中，雙方討論台日就中國加強對台軍事施壓的因應之道，並確認台日今後將密切合作。報導認為，本月的二加二會議，除顯示台灣不僅在安全層面，在經濟層面亦對日本至關重要，具有加強嚇阻中國的意義。

由於台日間並無正式外交關係，故難以藉由政府間的正式協商進行深入對話，因此希望以政黨間的協商強化雙方合作。報導認為，在日方當前視台灣為「共享基本價值、具有緊密經濟關係的極重要夥伴」下，台灣方面的目標在於透過政黨協商，敦促官方做出積極、正面的回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法