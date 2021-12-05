星期專論》奇蹟vs威脅

習近平和他的親信黨羽都是強硬派。他們不需要裝腔作勢就可以進行言詞挑釁和威脅。他們的馬克思列寧主義意識形態容許發動戰爭和種族滅絕。（路透檔案照）

2021/12/05 05:30

◎易思安（Ian Easton）

你還記得去年的這個時候你在哪裡嗎？你還記得當時的情景嗎？

那個時候，在華盛頓特區綠樹成蔭的郊區，我們進入封鎖（lock-down）狀態。街道冷冷清清。學校、辦公室、購物商場、劇院、教堂…全都大門深鎖。

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還有生活必需品供應不足。生鮮超市裡的好料只能限量供應。店家的告示牌上寫著：「每戶限購一包特大包衛生紙和兩盒雞蛋！」有時候，看著空蕩蕩的貨架，這些標示彷彿是在嘲笑我們。

美台關係 今年蓬勃發展

那是一段孤寂而反社交的時光。親朋好友們被迫必須權衡，如果要享受聚在一起慶祝耶誕節的歡樂，就得承受這麼做可能會讓摯愛之人過不了情人節的風險。

這場瘟疫已經失控。到處充斥著不幸的消息。我們都面對一個無形的、致命的、令人困惑的敵人。有時候，我們以為這場惡夢看不到盡頭。不過，這當然只是一種錯覺。

今年的情況已經截然不同。一幅嶄新而美好的景象已經浮現在我們眼前。在美國，我們現在已經有安全、有效的免費疫苗，而且幾乎是源源不絕地無限量供應。我們的疫苗甚至大量過剩。這讓我們可以免費贈送數以億計的疫苗給世界各地的朋友，而且沒有附帶任何政治條件。

學校又開學了。電影院也重新開幕。耶誕派對的邀請函再次出現在我們的電子郵件收件匣裡。一個月接著一個月，我們的生活正在穩健地恢復正常。

今年的故事述說的是全球更加重視公共衛生的歷程。今年的故事也是民主國家之間重建友誼的佳話。而且，神奇的是，今年的故事也是美國和台灣的關係蓬勃發展的印記。

我們已經走得很遠。曾幾何時，幾乎沒有美國人聽說過台灣。沒有人能在地圖上找到它。而今天，幾乎每個地方的人都在談論台灣，而且不是語帶憐憫。

台灣在這場疫情中表現出色，贏得全世界的讚譽和欽佩。台灣在晶片供應鏈上的慷慨大度和負責任的主導地位也獲得尊重。台灣在面對中國共產黨的威脅時表現出的冷靜，更讓各地的愛國人士羨慕又嫉妒，他們希望自己的國家領袖也能有這樣的勇氣。

終於，美國政府正在努力提升台灣的外交地位，並爭取讓台灣在聯合國擁有發言權。美國總統拜登最近幾週表示，台灣是獨立的，如果中國武力犯台，美國將會保衛台灣。

共軍犯台警告 不停閃爍

雖然美台外交正常化的進程可能早在幾十年前台灣首次成為自由民主國家時就應該開始，不過，做正確的好事永遠不會太遲。

中國人民解放軍似乎正在準備發動一場征服台灣的戰爭。我們不知道習近平和中共中央政治局何時會下令展開攻擊。不過，警告標誌已經出現，而且正在不停閃爍。衝突可能正在逼近當中。

對台灣的政治作戰是另外一個日益嚴重的威脅。在二○二四年或二○二八年，親北京的候選人當選台灣總統的可能性雖然不大，但也不是完全不可能。一旦真的發生這種情況，我們不知道台灣如何才能避免淪落香港的悲慘命運。

習近平和他的親信黨羽都是強硬派。他們不需要裝腔作勢就可以進行言詞挑釁和威脅。由於他們的所作所為斑斑劣跡，我們應該預料到這些人會做出可怕的事情。他們的馬克思列寧主義意識形態容許發動戰爭和種族滅絕。

我們現在進入一段黑暗時期。美國的軍事將領們已經在推敲和辯論，協防台灣的戰爭將會在何時揭開序幕。他們擔心，美國的軍事力量可能無法嚇阻北京放棄入侵台灣的計畫。而且，一旦發生這種情況，他們擔心自己可能會輸掉這場戰爭。

台灣國防部長邱國正公開表示，這是他四十多年軍旅生涯中所遭遇到的最嚴峻情勢。當前的兩岸關係比一九九五年到九六年飛彈危機期間還要緊張。大多數專家都對情勢的發展感到悲觀。

提高警覺 沒有理由恐慌

今年，五角大廈安排和贊助了許多關於防衛台灣的兵棋推演、研討會和會議。據報導，討論幾乎總是令人沮喪，結果也鮮少正面樂觀。華盛頓的台灣政策千瘡百孔，遺留下來的問題使得美國政府和軍方難以做好保衛台灣的準備。由於我們沒有按照台灣的實際情況來看待這個國家，所以我們自食惡果。而且，情況還可能更糟。

美國現在正朝著正確的方向前進，但改變的步伐緩慢，仍然令人擔憂。我們需要做出全方位的改革，而且早就應該改革。我們不能再浪費時間。可是，雖然我們需要提高警覺，卻沒有任何理由感到恐慌或絕望。

前英國首相溫斯頓．邱吉爾（Winston Churchill）的著作總是能夠透澈地看待世局，不會過分放大我們現代的問題。他記述第一次世界大戰和第二次世界大戰的書，反覆講述一位遲暮老人的故事，反思他的人生經歷。這位老人的結論是：「我的一生中總是麻煩不斷，而且大部分以前從來沒有出現過。」

國家的歷程也是如此。有時候，沒有發生過的事情才是最重要的。有時候，正是這些情節─那些我們害怕會發生，卻從未真正發生過的事情─對我們的生活和世界產生最重大的影響。

有時候，最偉大的勝利是出現在我們的領導者想像他們真的不希望看到的事情發生，然後竭盡全力，繃緊每一根神經、每一塊肌肉、每一個腦細胞，以確保我們獲得完全不同的結果。

不管我們的麻煩是什麼（真實的還是想像的），也不管未來會給我們帶來什麼挑戰，這一年我們都有太多值得感謝的地方。總之，二○二一年是一個奇蹟之年。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」資深主任、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心陳泓達譯）

◎易思安（Ian Easton）

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